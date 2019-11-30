加入東森，更大挑戰的開始　東森自然美研發部總監朱品嬋



2018年9月蔡燕萍老師告知，她已將「自然美」超過半數的股權轉讓給東森王總裁時，內心非常惶恐，對於一生熱愛的這個工作，未來不知會有怎樣的變化？蔡老師安慰說，東森是一個正派經營的集團，而且東森已經併購了「草莓網」，將來「自然美」的品牌一定可以走向國際，走向百年大業。對「自然美」這個品牌有著深厚感情的我而言，一則以喜，一則以憂。喜的是「自然美」可以走向國際，走向永續；憂的是未來研發的工作，不能再仰仗在蔡老師的羽翼下，未來工作上的挑戰勢必相當艱辛。

10月初，在參加第一次「自然美」工作會報的會議中，聽到總裁說，「打破常規、快速行動」，內心出現很多的疑問。我整日都在實驗室裡與藥草、精油、燒杯、儀器為伍，實驗的過程一絲一毫馬虎不得，是要如何「打破常規」？實驗的結果、安定性的觀察，在在都需要有一定時間，又要如何「快速行動」?「先求有，再求好」，又是另一個震撼！對於信奉「凡事要一次做到位，錯誤要花更多時間與金錢來修正」信條的我，真的是一大挑戰。



「東森」攜手「自然美」發揮加乘效能

就在開會、學習、摸索、適應、忙碌中，匆匆過了五個月。在這段日子裡，看到團隊作戰的效力，看到大數據的分析、對消費者喜好的掌握，感受到資源整合的重要性，也從跨部門的溝通中更了解彼此，我對未來「東森自然美」的成功充滿信心。

我在這個崗位，接下來的首要任務就是要培養年輕的研發人才。回顧近40年的職涯中，最滿足、也最有成就感的，莫過於看見每一位使用者，從問題肌膚變回美麗臉龐。而要如何將多年的經驗傳承下去，就要強調我們的與眾不同：市售保養品為了延長貨架期間產品的安定性，避免退換貨的發生，配方往往添加高劑量防腐劑，或使用操作容易且穩定性高的合成原料(如油脂、保濕劑、增稠劑、香精、色素等)，再添加少量訴求性的低濃度植萃；不但成本低廉、不易變質、不易酸敗、不易變味，也不易發生產品變質的客訴；所以，許多市售產品宣稱添加 100%純天然成份，實際上產品中僅含有微量的純天然成份。

另有少數廠商訴求「超頂級」，不求最好，但求最貴，加入最大添加量的有效成份，而忽略了這「最大添加量」帶來的風險。

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再者，也有些消費者為追求速效，誤信網路傳授的某些DIY調製產品，導致皮膚紅斑、過敏問題層出不窮。例如維生素C (L- Ascorbic Acid)有還原黑色素、美白功能，能夠抑制皮膚的異常色素沉澱，是相對安全的美白成份；但為求美白效果而盲目使用原液，添加100%、超高濃度的純維生素C，也不考慮維生素C的粒子大小與細緻度，甚或未評估自身膚質狀況，而致造成皮膚過度刺激、泛紅、敏感。



安全有效前提下 找出黃金配比

反觀蔡博士以四十餘年專業經驗孕育的「自然美」，因為瞭解東方女性細緻敏感的肌膚，特別針對華人體質、皮膚特徵與各地氣候形態(東北、西北、西南、華北、華中、華南與台灣等七大類型 )，採用以創新生物科技與精純自然萃取精華，不斷溝通研究、反覆調整至安全有效用量後，量身研製出各個類型適用的專屬護膚品，並精準地依照比例調和成份，將養護分子溫和導入肌膚底層。

我們是以安全有效為前提，來添加高濃度的活性成份。多年來追蹤實驗結果發現，適度降低活性成份的添加量，較不易有沉澱物產生，即使有沉澱情形，沉澱量也少很多。「自然美」從不吝於添加安全有效的活性成份，然而天然植物萃取液内含的植物多酚、類黃酮、酵素、膠質、黏多醣、維生素等，易受產地季節、氣候土壤生長條件不同，導致批次間存在差異。產品中若使用多種植萃，產生沉澱的機率可能更高；因此，需要逐項測試找出是哪些原料、配比、溫度變化(耐熱、耐寒零下十幾度)，再不斷進行試作觀察，往往需要一段時間才能有初步結果，也才能找出黃金比例的配比。

「自然美」產品一般含有多種天然植物油，如金盞花油、玫瑰果油與月見草油等，含豐富不飽和脂肪酸，能夠有效提升乳霜的滲透性與滋養潤膚效果。但富含有不 飽和脂肪酸的油脂，久置後易發出油耗味；所以，月見草油等對身體皮膚具有營 養貢獻的植物油，往往不耐久放。100%天然或添加植物油，在合理保存時間(三年)、保存環境(按正常四季變化)下，很難不產生油耗味！只能做到「儘量存放在低溫環境下保鮮→儘量避免高溫加速氧化→儘快使用完畢」。



品牌、研發、製造三合一

蔡博士要求所有產品必須做到安全、有效、天然、無刺激，就是敏感肌膚也能使用。然而添加天然植物油，卻容易產生油耗味；添加高濃度活性成份，則容易沉澱；添加天然色素，又容易褪色，這種種問題，都是「自然美」未來在研發工作上要克服的挑戰。

1.經由市場大數據，尋求消費者、建立工廠資料庫、全球原物料資源，以便迅速 提供研發及產品行銷相關需求。

2.安全有效是產品的核心價值，應整合相關資源，確保公司的形象、口碑。由產 品的內在出發，開發有效且獨特的行銷管道，才是永續又立於不敗的方法。

3.強化研發，務必注意小細節，資訊化、自動化會是未來必要的選項。

4.效果的確認，應建立一套認證機制，如此才能與顧客端無縫接軌，客戶滿意度、回購率也才會提昇。

我以個人多年的研發心得認為，唯有OBM+ODM+OEM三合一，並經由軟硬體整合，積極訓練未來人才，才足以挑起未來「東森自然美」快速應變、正確反應，並滿足消費市場的需求。