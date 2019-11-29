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理大查獲3989枚汽油彈！校內驚見完整生產線...令港警「目不暇給」

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▲▼港警28日於理工大學校內蒐證。（圖／路透）

▲港警28日於理工大學校內蒐證。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

香港理工大學29日順利解除封鎖，港警前兩天入校搜索，共找到3989枚汽油彈、1339支壓縮燃料罐，還有601瓶化學品，還有錘子、弓箭、大型投擲器及氣槍等武器。對此，港警李桂華指出，他在校內見到一條頗完整的汽油彈生產線，包括如何製造及運送到前線，令他「目不暇給」。

綜合港媒報導，警務處助理處長（行動）周一鳴指出，警方入校找到3989枚汽油彈、1339支壓縮燃料罐，當中還有100支綑上汽油彈，另外檢獲601瓶化學品，包括強酸、強鹼、高腐蝕性液體及可製成炸藥的物品；還發現573件攻擊性武器，包括錘子、弓箭、大型投擲器及氣槍等。

▲▼港警28日於理工大學校內蒐證。（圖／路透）

警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，警方至今總拘捕人數高達5890人，包括涉嫌暴動、非法集結等；而單單在理大事件就拘捕了1377人，其中由理大離開被拘捕的有810人，其餘567人則於理大外圍或周邊被捕，18歲以下人士登記人數則有318人。

此外，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華在理大現場10多個小時，發現該處與嚴重罪案現場一樣。不僅如此，他還在校內見到一條頗完整的汽油彈生產線，包括如何製造及運送到前線，令他「目不暇給」，感覺示威者處心積慮製造武器，準備與警方作戰。

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