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港警裝備也可從東歐、大陸買！鄧炳強：未來將考慮買威力更大「木彈」

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▲▼ 網友號召「重返尖沙咀」和平集會　蒙面警直接射催淚彈。（圖／路透社）

▲鄧炳強說警隊將考慮購買威力更大的「木彈」。（圖／路透社）

記者邱茀濱／綜合報導

香港反送中持續膠著，新上任的警務處處長鄧炳強28日表示，現用的催淚彈、橡膠子彈及布袋彈有效驅散示威者，可以避免警員與「暴徒」直接交鋒，但警方會不時檢討裝備，包括考慮購買威力更大的「木彈」。此外，假如美國不供應港警裝備，鄧炳強說他們還是可以從東歐、大陸等地進口。

綜合港媒報導，針對美國總統川普簽署《禁止向香港警察商業出口涵蓋軍用品法案》，鄧炳強28日與部分媒體茶敘時指出，香港警隊的裝備也有來自歐洲等地，即使美國不供應，警方還是可以從其他地區購入裝備，包括東歐、大陸等地。不僅如此，他還認為，若美國與香港未來切斷警務交流，美方會受影響。

▲▼ 香港新任警務處長鄧炳強 。（圖／翻攝新華社）

▲香港新任警務處處長鄧炳強 。（圖／翻攝新華社）

鄧炳強進一步說，警隊現用的催淚彈、橡膠子彈及布袋彈能有效驅趕示威者，可以避免警員與「暴徒」直接交鋒，但不會公開透露催淚煙成分，避免被揭「底牌」；而警方也會不時檢討裝備，包括考慮比橡膠彈及布袋彈威力更大的「木彈」。

此外，鄧炳強還透露，警隊正招募共千名退休警員返回警務處工作，包括負責翻看監視器的調查等，預計首批人員可於12月上班，有助紓緩最前線人員工作壓力。值得注意的是，「回巢」人員將可加入軍裝或刑事職位，提供前線警務服務及支援。據悉，他們可負責翻看監視器片段等調查，或可按經驗當警署值日官、處理投訴個案等，合約為期兩年半。

對於警隊將考慮升級武力，民權觀察批評鄧炳強漠視市民，反而積極尋求殺傷力更大的武器對付示威者，同時還有違聯合國《執法人員使用武力和火器的基本原則》中，避免以武力引致死亡或傷害人身的精神。民權觀察指出，鄧炳強的言論令民眾深感不安，香港爭取民主及自由的市民依然面對被血腥鎮壓的威脅。

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