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解救香港經濟！林鄭月娥赴泰國「簽署備忘錄」：一國兩制仍堅實

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▲林鄭月娥與泰國副總理宋奇簽訂加強兩地經濟關係的諒解備忘錄。（圖／翻攝香港政府網站）

▲林鄭月娥與泰國副總理宋奇簽訂諒解備忘錄。（圖／翻攝香港政府網站）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港局勢已連續6個月動盪不安，造成經濟大受打擊。特首林鄭月娥昨（29）日率團訪問泰國，並在曼谷與泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）會面，以及簽署加強兩地經濟關係的諒解備忘錄。期間，林鄭月娥也保證，香港的基礎仍然很堅實，包括一國兩制、法治和獨立的司法。

林鄭月娥昨日率領50多位香港企業家到泰國參與高層會議，並且在會後，與泰國副總理宋奇（Somkid Jatusiptak）簽署諒解備忘錄，加強兩邊經貿關係。據悉，簽署的內容包括貿易及投資、企業協作、創意產業、金融服務、科技初創及企業，以及人力資源發展方面的合作。

在創意產業合作方面，香港與泰國將會透過在廣告、建築、設計、數碼娛樂、電影、音樂、電視和印刷及出版界別的交流、跨專業協作和建立國際網路，以推動兩地業界的進一步發展。此外，雙方也會在金融方面有更進一步的合作，例如在連繫市場資訊及跨境金融產品上，讓資本市場行業受惠，以及集體投資計劃等證券互認、發展綠色金融投資產品等。

▲林鄭月娥與泰國副總理宋奇簽訂諒解備忘錄。（圖／翻攝香港政府網站）

▲▼林鄭月娥率團到泰國，為香港找尋商機。（圖／翻攝香港政府網站）

▲林鄭月娥與泰國副總理宋奇簽訂諒解備忘錄。（圖／翻攝香港政府網站）

據悉，林鄭月娥赴泰國時表示，香港正經歷一段艱難的時期，儘管香港社會尚未平息，但仍要向泰國朋友保證，香港的基礎包括「一國兩制」、法治和獨立的司法仍然很堅實。她強調，香港特區政府會繼續傾聽市民的聲音，透過對話來解決問題，並相信香港一定會恢復往常的元氣。

對於此次的交流，林鄭月娥認為成果豐碩，她表示，雙方就多個領域的合作進行深入討論，也簽署諒解備忘錄，包括貿易及投資、企業協作、創意產業、金融服務等的合作，加強經濟關係。最後，她也指出，感謝泰國政府的支持，令兩地關係日益緊密，相信未來兩地會在金融、創意產業、青年交流等方面展開開創性合作。

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