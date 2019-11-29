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去泰國玩要附「財力證明」…台灣卻給泰人免簽　網氣炸：到底囂張什麼

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▲▼曼谷金山寺。（圖／路透）

▲泰國即將實施簽證新規定，未來赴泰旅遊手續將變得更繁瑣。（資料照／路透社）

記者王致凱／台北報導

泰國即將實施簽證新規定，未來赴泰旅遊恐怕得附上財力證明，否則無法在系統上申請電子簽證，相較台灣給予泰國免簽待遇，新政策顯然不太友善。消息傳開後，網友紛紛留言說，「以後還是以免簽國家優先吧」、「泰國這麼不喜歡我們去就是了」、「有夠瞧不起人」。

泰王國貿易經濟代表處表示，11月30日起泰簽全面實施電子簽證申請，並新增要附上財力證明的規定，財力證明需有清楚的存簿封面頁、內頁影本，如果漏傳財力證明資料，系統無法進入到下一步。

請繼續往下閱讀...

旅行社業者也證實，赴泰旅客的財力證明中需包含3個月內明細，以及足夠支付行程費用的金額。泰王國貿易經濟代表處強調，此規範是全球性統一的系統規劃，並非針對台灣旅客，但有旅行社業者坦言，「簽證應該是兩國彼此互惠對等，我們給泰國旅客來台免簽，他們卻要求財力證明，感覺不太舒服。」

網友則紛紛留言說，「嫌人太多嗎」、「反觀我們還要加碼新南向」、「泰國這麼不喜歡我們去就是了」、「台灣人去泰國會偷打工嗎」、「不要去就好了」、「給泰國人免簽，換這樣回來」、「簽證不就號稱互相的」、「真的喪權辱國」、「到底在囂張什麼」。

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