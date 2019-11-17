這下真的GG了…他到湖裡游泳　寄生蟲「鑽下面」產卵！醫：恢復機率30%

▲寄生蟲跑進男子陰莖中產卵。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

英國一名男子和朋友日前到非洲馬拉威旅行時，連續幾天在知名景點馬拉威湖（Lake Malawi）玩水，沒想到回國後，雙腿竟逐漸失去知覺，嚇得他趕緊就醫。沒想到醫生給他的答案竟是，「有寄生蟲在你的陰莖內產卵。」儘管能夠服用抗生素治療，但要在10年內完全康復的機率僅30％。

現年32歲的麥克（James Michael）在2017年8月和朋友一起到非洲旅遊，當時他們在馬拉威（Malawi）的知名景點馬拉威湖停留數天，在湖中游泳、划獨木舟，豈料在返回英國後，麥克的身體卻開始出現異常。他常常會感到雙腿無力，原先以為是騎自行車的時間太長，結果最後連爬樓梯都有問題，他才趕緊就醫。

Tourist nearly died after parasite crawled up his penis on Africa holiday https://t.co/vbjbluFTaX — The Sun (@TheSun_NI) November 15, 2019

做了血液檢測後發現，是他的免疫系統正在攻擊脊椎，才導致雙腿失去知覺，接受近6個月的治療後，仍舊找不到原因。最後是研究熱帶國家疾病的醫生發現，原來是他在湖中游泳時，有寄生蟲爬進了他的陰莖，並在裡面產卵，這讓他染上非洲很常見的「吸血蟲病」（schistosomiasis），若是無及時醫治，可能會因此死亡。

「現在回頭看當時旅行的照片，完全無法想像寄生蟲正跑進我的身體裡。」麥克現在仍在接受治療，行走需要依靠枴杖和輪椅，治療感染的藥物，也讓他的背部長出大量的膿包，連洗澡都非常困難。醫生說，要在10年內完全恢復的機率只有30％。

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