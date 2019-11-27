上班固定「做二休二」準時下班！他滿足喊：比五二爽　過來人曝致命缺陷

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友目前固定上日班，雖然一天上12小時，不過基本上都能準時下班，而且「做二休二」的模式，讓他相當滿意，覺得比平常上班族爽很多；然而，過來人看法兩極，其中有項致命缺點更讓人搖頭。

男網友在PTT發文提到，「目前是二二輪，固定日班，工時早上7點半到晚上7點半，基本準時下班，最晚也會在8點前閃人。自己是覺得比起五二，早8晚5爽很多啦！」

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他表示，要去辦事情時，不需要特地請假，出遊也可以避開假日，不用人擠人，「上班第1天累，第2天上班就在等下班，沒事請個假可以放個6天，這樣比起來應該比較爽吧，有沒有缺點要幫我補充一下。」

▲原po透露，自己並非作業員。（圖／翻攝自PTT）

對此，同行分析，二二固定的確不錯，但考慮到每次上班工時及薪水，有很多同事反而會要求加班，變成做三休一；而原po則笑回，「確實是！同學進園區很多工時很長，不過我運氣不錯，單位下班時間挺準時。」

另外，許多過來人也紛紛點出壞處，包括低薪、休假難調整等，「二二薪水多少？不是都三一才賺得到錢嗎」、「南科作業員這樣才開23k」、「真的不錯，只是缺點是薪水少」、「請假要跟別人協調」、「重點是哪裡有給你固定早班，然後可以真的二二，小弟就二二打雜工程師，固定夜，想加班還不行」；不過最後原po也解釋，自己並非作業員。

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