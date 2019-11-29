少打一個繩結「直墜300米」　美頂尖攀岩好手命喪光明之路

▲墨西哥El Potrero Chico。（圖／翻攝自Google Map）

記者康心禹／綜合報導

全球知名的31歲美國徒手攀岩家哥布賴特（Brad Gobright），與同伴27日到墨西哥小波特雷羅山（El Potrero Chico）的光明之路（El Sendero Luminoso）攀岩，卻在下降時因忘打一個繩結而墜落身亡，同伴雅各布斯（Aidan Jacobse）僅受了輕傷。

據BBC報導，光明之路（El Sendero Luminoso）的海拔約823至899公尺，兩人登頂後準備進行「同步繩降」下山。由於誤判繩索長度，少打了一個繩結，哥布賴特從300公尺處墜落身亡，雅各布斯則幸運的先掉進樹叢緩衝，僅受到輕傷。

▲▼美國攀岩家Brad Gobright墜落身亡。（圖／翻攝自Brad Gobright臉書，下同）

「同步繩降」是指兩個登山者運用相對繩索下降，繩索須以吊索固定，配合兩人身體的互相作用。雖然這個方法可以節省時間，但同時也需要兩個登山者之間密切協調和溝通。專家表示，這樣的降落方法其實非常危險。

哥布賴特在2017年曾經和攀岩搭檔雷諾茲（Jim Reynolds），在優勝美地國家公園（YosemiteNational Park）內破了紀錄，以2小時19分44秒的速度攀爬上酋長岩的「鼻子」（The Nose）。

哥布賴特去世的消息也在社群媒體上流傳，攀岩界的好手和粉絲紛紛表示哀悼與不捨。美國相關單位也表示，會對哥布賴特的家人提供所有協助。