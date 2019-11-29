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沒綁救命繩結！攀岩好手墜300公尺身亡　倖存夥伴目睹他墜崖過程

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沒綁救命繩結！攀岩好手慘墜300公尺身亡　同夥目睹他墜崖過程。（圖／翻攝自臉書／Brad Gobright）

▲哥布賴特傳出墜崖身亡的消息。（圖／翻攝自臉書／Brad Gobright

記者李振慧／綜合報導

美國31歲知名攀岩者哥布賴特(Brad Gobright)傳出不幸墜崖的消息，約從300公尺高處墜地身亡，與他同行的26歲夥伴雅各布森(Aidan Jacobson)因為墜落至比較近的距離，腳踝受傷而倖免於難。據了解，他的死因可能與在繩尾少打了一個防脫結有關。

因不使用安全裝備攀岩而聞名的自由攀岩好手(Free solo climber)哥布賴特，27日與雅各布森以同步繩降(Simul-Rappelling)方式，挑戰墨西哥北部波特雷羅山(El Portero Chico)，被稱為是「光明之路」的陡峭山壁時發生意外。所謂的同步繩降，是2名登山者利用圍繞在身上的繩子，互相維持平衡下降的一種技巧。

雅各布森表示，「當時我的位置比他高一點，我在左邊，他在右邊，突然我感到一陣強烈撞擊，接著便開始往下墜」，後來他幸運墜落至樹叢上，然而哥布賴特卻因此身亡，「基本上我的記憶很模糊，只記得他尖叫、我也在尖叫，我被一些樹打到，只記得看到他身穿的藍色上衣不斷撞擊、反彈在岩壁邊角上。」

報導中指出，雅各布森與哥布賴特很有可能是因為錯估繩子的長度，沒有在繩子尾端打上用來固定的「防脫結」，才會導致2人墜崖。消息傳出後，死者親友與許多攀岩好手紛紛在社群網站上發文悼念他。

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