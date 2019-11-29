德州化工廠燃燒第2天！化學物質飄散空中　警撤離周圍6萬人　

▲火勢已持續2天尚未撲滅。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國TPC集團（TPC Group）的德州石油化學工廠27日凌晨爆炸，造成3名員工受傷，火勢持續兩天未滅，警消已撤離周圍住家約2萬人。目前國家機構正在嚴密監測空氣品質，因為爆炸導致化學物質外洩，可能導致吸入者產生眼睛、鼻子發炎與頭痛噁心症狀。也有外媒踢爆，該工廠長期存在環境違法行為。

該工廠27日凌晨1時左右第一次爆炸，導致2名員工與1名承包商受傷，附近內奇斯港（Port Neches）也遭損壞，接著又在12小時之後第二次爆炸，附近住家房屋也被波及。警長霍姆斯（Crystal Holmes）表示，「火勢已經受到控制，不會再往任何地方蔓延，但仍無法被撲滅。」

▲以撤離周圍住家約6萬人。（圖／路透）

《路透社》指出，目前已經有6萬人被撤離，因為爆炸讓工廠內的化學物質「丁二烯」在空中飄散。美國職業安全與健康管理局（OSHA）表示，接觸丁二烯對健康的影響各不相同，少量接觸會刺激眼睛、喉嚨、鼻子和肺，還會導致凍傷。接觸過多會損害中樞神經系統，或引起視力模糊、眩暈、全身疲勞、血壓降低、頭痛或噁心等症狀。

據《德克薩斯論壇報》（Texas Tribune）和州政府檔案（state records）稱，該工廠多年來持續違反《清潔空氣法案》（Clean Air Act），且被美國環境保護署（Environmental Protection Agency）列為高度違規者。目前官方正嚴密監控空汙情況，並由員警負責撤離周遭6萬居民，並在住宅區巡邏。

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