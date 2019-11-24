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剛果飛機「墜毀住宅區」起火爆炸　民房燒黑至少24人死亡

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▲▼剛果輕型飛機失事 機上18人全數罹難。（圖／路透社）

▲剛果民主共和國24日發生空難，小型飛機墜毀在人口稠密的住宅區。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

非洲國家剛果民主共和國（DR Congo）24日發生一起空難意外，當地航空公司Busy Bee一架多尼爾（Dornier）228型飛機24日從戈馬（Goma）機場起飛，不久就墜毀在市區內一處人口稠密的住宅區。救難人員表示，包含16名乘客和2名機組員，目前已知至少有24人不幸罹難。

根據路透社報導，航空公司Busy Bee表示，失事的客機24日上午9時許從北基伍省（North Kivu）戈馬機場起飛，原定要前往北方約350公里外的貝尼市（Beni），但起飛後不久就墜毀在機場附近的住宅區。

▲▼剛果輕型飛機失事 機上18人全數罹難。（圖／路透社）

▲空難意外目前已知造成24人不幸罹難。（圖／路透社）

當地救難人員表示，失事的飛機是多尼爾（Dornier）228型飛機，起飛時載有16名乘客和2名機組員，由於飛機墜毀的地點位在人口稠密地區，目前已知至少有24人不幸罹難，具體的居民死傷人數還要進一步釐清。

一名目擊者表示，飛機墜落後撞上一棟房屋，而在飛機起火爆炸前，有1名成年人和1位孩童被及時救出。

據悉，剛果民主共和國由於飛機的安全標準寬鬆、維護品質不佳，導致該國的空中交通事故相對頻繁，歐盟就禁止包含Busy Bee在內，剛果所有的運輸公司都不准在歐盟境內營運。

Busy Bee共有3架飛機在北基伍省內部航線載客。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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