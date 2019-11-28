全台首例　北檢出英文版署史揭秘辛…遠赴瑞士搭車10hr追拉法葉佣金

▲台北地檢署推出全台首部英文版署史。（圖／翻攝台北地檢署）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署28日發表「臺北法鑑—皇華臺北 鑠法薪傳」英文版新書，除了要向國際介紹北檢在台灣司法史上的角色，其中「重案紀要」揭露許多歷年大案追查過程，包括追討拉法葉艦弊案佣金的過程，檢察官坐在橫越瑞士優美風景的火車上，來回10小時都沒空享受，必須不斷複習、彙整資料，準備與下一個國家交涉的辦案經驗。

▲檢察官劉怡婷分享代表政府前往歐洲請求凍結拉法葉艦弊案佣金經驗。（圖／記者劉昌松攝）

現在正洽詢瑞士追討軍火商汪傳浦非法回扣94億元的檢察官劉怡婷，早在2017年接手拉法葉案特調小組工作時，就曾和現已轉任法官的杜慧玲、檢察事務官黃舜元，一起遠赴歐洲，為凍結相關款項努力，她回憶當時一行人住在瑞士西南方的日內瓦，必須搭火車換巴士，總共5個多小時的車程，橫跨到瑞士東北方的列支敦士登。

雖然一路上都是瑞士優美風景，但是檢察官沒空欣賞，也無暇享受車上飲食，必須不斷複習、準備相關資調，一到目的地就得和列支敦士登的司法人員開會到下午2點左右，因為會議不能錄音錄影，在回程路上，大家還要趕緊回想、彙整、討論會議內容，做成記錄，為緊接著要到瑞士、奧地利洽商司法互助做準備。

▲年輕的主任檢察官黃正雄參與負責北檢英文版署史編輯。（圖／記者劉昌松攝）

參與編輯北檢英文版署史的主任檢察官黃正雄也分享小故事，過去接待波蘭來訪外賓時，對方提到有戰爭受難紀念日，檢察長邢泰釗立刻拿出署史文件，說明我國有柔性司法、被害人補償制度，促成了波蘭政府邀情我國法務部長出席戰爭受難紀念日的司法互助以及外交成就。

此外，長達900多頁的英文版署史中，也因「一銀盜領案」偵查能力贏得世界各國重視，特別介紹科技偵查中心整合及提升遠端視訊設備、團隊辦案天眼系統、測謊室、採尿室等，希望能讓國際了解我國科技偵查的進步，進而提昇我國司法的國際地位。

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