國泰產多收逾2000張保單保費等缺失　金管會祭出360萬罰單

▲國泰世紀產險因有多項缺失，金管會今天祭出360萬元罰單，以及2項糾正。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會辦理一般業務檢查時，發現國泰世紀產險有違反相關法令規定，包括2,000多張強制車險保單續保時，沒有依業務出單，竟多收了通路佣金費用，金額達15萬元，加上其他5項缺失，今（14）日依保險法及強制汽車責任保險法規定，核處罰鍰共計360萬元，及2項糾正。

金管會今天公布國泰世紀產險裁罰案，首先是辦理強制汽車責任保險直接業務續保作業有缺失，保險局指出，強制車險續保時，沒有透過業務員或其他行銷通路，應以直接業務的費率出單，導致2,000多張保單有多收保險費的情形，一共多收15萬元，儘管溢收的保費已退回，但不符法令規定，因此挨罰120萬元。

第二，辦理中華郵政房貸客戶的住宅火災及地震基本保險續保作業，沒有建立要保人續保意願之確認方式，或沒有取得具足資證明要保人投保意願的相關證明文件，金管會開罰60萬元。

第三，辦理中小保額商業火災保險續保作業時，同一案件出現前後年度用不同建築等級費率計算；另外辦理商業火災保險（含天災險）核保作業，有對應列為核保技術調整加費項目的附加條款，沒有納入費率評估。保險局指出，國泰產險有3張商業火險保單出現少收保費，這部分處以120萬元罰鍰。

第四，辦理強制汽車責任保險空白保險證的控管，有業務員離職時未繳回已領用的空白保險證、領用申請書的領用人或收繳保管人欄位未簽章、領用申請書的領用人與系統所載領用人不一致等，因此挨罰60萬元。

此外，辦理形式審查拒賠案件通知作業，有寄發保戶的信函內容沒有說明拒賠依據的法令或契約條款，以及辦理防制洗錢、打擊資恐交易的監控作業，由於系統設定有誤，未能有效篩檢及確認可疑交易等缺失，皆有礙公司健全經營之虞，並予以2項糾正。