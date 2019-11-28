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國有財產佔用鄰地數十年　同意地主申請代拆卻反悔告毀損

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▲▼拆除建築示意圖。（圖／Pixabay圖庫）

▲李姓地主經協調後代國有財產署拆除侵占他土地的房子，事後卻被國財署控告毀損。（示意圖／Pixabay圖庫）

記者劉昌松／台北報導

財政部國有財產署北區分署管理的台北市中山區1處房產，因為長期佔用緊鄰的民地數十年，會勘後同意地主申請代拆，事隔多年後，地主希望國財署能支付上百萬元的代拆費用，雙方談不攏，國財署竟反告地主毀損，台北地檢署調查後，認為地主沒有犯罪故意，28日處分不起訴。

這個國家佔用民地的事件發生在台北市天祥路一代，李姓地主因不滿由國財署本區分署管理的1間房子，越界占用他的私人土地數十年，2014年間，國財署和地主共同會勘現場，確認原來承租國有房產的房客已經搬走，同意地主申請代拆，同時清理屋內留下的家具擺設。

當時會勘紀錄載明，國財署會在2月13日告知地主最終決定，但時間到了，地主持未等到公文，因代拆執照已經申請獲准，就直接雇工拆除，沒想到2月27日卻收到國財署通知，要求暫緩拆屋。

據了解，原本佔用民地案就此結束，但地主在2018年間向國財署北區分署申請超過100萬元的代拆費用，雙方對金額協商破局，國財署北區分署竟然控告李姓地主涉嫌毀損房產，但檢察官根據雙方會勘紀錄等事證，認為地主並無主觀犯意，因此處分不起訴。

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