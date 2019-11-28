「30年前舊照片」九二一大地震遺失　清潔隊眼尖認出「圖書館長」物歸原主

▲埔里清潔隊幫蘇麗雯找回30年前舊照，讓她感到太神奇。（圖／蘇麗雯提供）

記者李忠憲／南投報導

清潔隊「猴賽雷」！埔里鎮立圖書館館長蘇麗雯與2名同事近30年前合照，3人都有留存，但九二一大地震卻讓蘇家全倒，照片也消失無蹤。豈知，這張照片竟然出現在清潔隊的資源回收場，隊員還眼尖認出影中人就是她，物歸原主，除讓蘇麗雯又驚又喜外，也誇讚清潔隊實在「太神！」

埔里鎮清潔隊員每天處理垃圾及資源回收物，如有利用價值的物品都會留下，老照片當然也不例外。日前，清潔隊員將資源回收找到的老照片，逐一整理分類，看到其中一張３名女子的護貝合影照，直覺認為應該是對方珍藏的照片。眼尖的隊員仔細一看，發現中間那一位女子竟然是現在在埔里鎮立圖書館擔任館長的蘇麗雯，立刻親自送到圖書館給她，讓她又驚又喜。

▲蘇麗雯看著照片跟同事青澀模樣，回憶瞬間湧上心頭。（圖／蘇麗雯提供）

蘇麗雯說，有幼保專業的她20多年前到埔里鎮公所服務，擔任鎮立托兒所保育員，照片中的另2位女子是她當時的同事。當年她們開心合影留念，洗出相片還護貝好好收藏，但20年前的九二一大地震讓她家全倒，之後住過組合屋，也租過房子，這張照片也從此消失無蹤，讓她十分難過。沒想到，照片竟出現在資源回收場，還讓清潔隊員認出影中人就是她。

她說，遺失20年的老照片竟能失而復得，讓她非常感動，對於埔里清潔隊，她只能說真的太厲害！她也說，照片中的另2位同事1人已經退休，另1位現於外縣市服務。這照片她要好好保存青春回憶，不會再讓它不見。

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