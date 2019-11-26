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南投「最豪華蚊子館」占地2000平方公尺開拆　秀泰集團有意接手

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南投縣議會舊議政大樓。（圖／翻攝自Google地圖）

▲南投縣議會舊議政大樓外觀。（圖／翻攝自Google地圖）

記者黃翊婷／綜合報導

被稱為「最豪華蚊子館」的南投縣議會舊議政大樓昨日（25日）展開拆除作業，由於大樓位在中興路、芳美路以及府南一路路口，剛好是市區的黃金地段，後續預計會採取BOT的方式委外經營。至於未來是否會由秀泰集團接手，把2000平公尺的舊址變成複合式購物中心，擺脫蚊子館的戲稱，答案將在12月16日投標截止後揭曉。

據了解，南投縣議會舊議政大樓自2014年3月新大樓落成後，便一直閒置至今，由於該地區剛好是市區的黃金地段，期間一度傳出縣府有意將這棟4層樓的建築規劃進行其他事業，但都沒能成真，而這一放就過了5年，也因此被外界戲稱為「最豪華蚊子館」。

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南投縣舊議政大樓拆除。（圖／東森新聞）

▼▲議會舊大樓的拆除作業狀況。（圖／東森新聞）

南投縣舊議政大樓拆除。（圖／東森新聞）

為了讓舊建築重新「活過來」，南投縣政府觀光處本月25日正式展開拆除作業，同時也在網路上公開招標。南投縣政府觀光處長王源鍾向《自由時報》表示，舊議政大樓占地約2000平方公尺，在招商說明會時已有3家企業表明意願，其中包含秀泰集團，未來規劃會以BOT的方式委外經營，投資金額最低5億元，得標之後可以獲得50年的經營權，投標截止日期是12月16日，到時會再依照相關程序進行評審。

當地民眾對此大多抱持正面態度，期待舊大樓可以搖身一變成為影城、複合式購物中心。事實上，最受期待的秀泰集團正是以二輪戲院起家，並打造出知名連鎖影城秀泰影城，接著積極拓展經營版圖，目前旗下事業包含秀泰影城、秀泰廣場、秀咖啡及蝴蝶谷溫泉渡假村。

▼南投民眾期待秀泰集團能取得經營權，為當地帶來娛樂商機。（圖／記者謝婷婷攝）

▲秀泰影城,台中八期,百貨,影城,消費,購物,逛街,生活機能。（圖／記者謝婷婷攝）

▲秀泰影城,台中八期,百貨,影城,消費,購物,逛街,生活機能。（圖／記者謝婷婷攝）

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