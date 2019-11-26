「花美男」約砲要她全程蒙眼　多嘴「我胖嗎？」女掀眼罩驚呆怒告

▲女網友以為自己在配合花美男模特殊癖好蒙眼上床，做到一半發現根本被胖男騙了。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北郭姓男子盜用花美男模照片，在交友軟體上約砲，吸引到1名女網友特地網搜花美男模，被男模臉書上文字影片打動，還配合郭男要求，從進門開始，沒見到面就開始戴上眼罩，因郭男纏綿到一半突問：「妳覺得我胖嗎？」女網友掀開眼罩，才發現想像中的花美男原來是個粗壯男，怒告性侵，台北地檢署認定郭男故意讓女網友誤信身分而答應上床，依以其他違反意願方法性交罪起訴郭男。

▲郭男盜用男模照片騙人上床，還要女方全程戴眼罩不能看，被檢察官起訴涉嫌性侵。（示意圖／CFP）

據了解，郭男年約30歲，長相其貌不揚，身材粗胖，他想嘗試網路一夜情，但知道自己外表不佳，所以在網路上找到外型、身材都亮眼的男模照片，當成是自己的大頭貼，在交友軟體上隨機約砲。

2018年11月間，郭男連絡上1名年輕女網友，還聊了些自己當模特兒的生活忙碌，行程很滿等謊話，女網友半信半疑，上臉書找到男模臉書，被男模的po文、上傳影照深深吸引，多次跟郭男確認，真的是男模本人後，答應和郭男約砲。

▲女網友受騙上床後身心受創，還被診斷出罹患壓力創傷症候群。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

郭男另外提出要求，故弄玄虛說要玩刺激一點的，要女網友自己進門後，戴上掛牆邊的眼罩，女網友心想這是郭男的特殊癖好，同意配合，2人激情纏綿到一半，郭男突然問：「妳覺得我胖嗎？」女網友掀開眼罩發現，心中的花美男模，竟然成了粗壯胖男，驚問：「你不是他？」郭男繼續做了幾秒後才停止。

女網友身心受創，罹患壓力創傷症候群，她難過地上臉書私訊男模本尊，說出自己遭遇，男模建議她趕快報警，但是檢察官首次調查後，認為女網友答應蒙眼性愛，過程中沒有受到強暴、脅迫，無法證明遭性侵，處分不起訴。

案經再議高檢署發回，台北地檢署檢察官再次訊問雙方，郭男坦承自己故意用男模照騙人，女網友也強調，她只想跟男模上床，如果是郭男本尊就絕無意願，檢察官因此依《刑法》中，「其他違反其意願之方法而為性交」罪，起訴郭男。

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