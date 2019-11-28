女一天存款8次！4千萬元分成165次存　因規避法規被捕

▲賈奈特1年內存款次數高達165次。（示意圖／記者周宸亘攝）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國紐約水牛城33歲女子賈奈特（Chanetel garnett）從2016年8月到2017年9月於美國商業銀行存款，將131萬美元（約新台幣3964萬元）分成165次存入銀行裡，還曾經在一天之內跑了8間不同銀行存款，引起當地政府注意，依法判處12個月有期徒刑。

根據The Buffalo News報導，當地銀行法令規定，若民眾到銀行存款金額超過1萬美元（約新台幣30萬元）時，需要填寫「現金交易報告」（Cash Transaction Report）。因此有些人為了迴避這項規定，會選擇分批存款，或是拆分存入不同家銀行，但是「拆分」的行為被認為是企圖逃稅，隱瞞自己有高額的現金，是非法行為，小則罰款大則關進牢獄。

Woman who made 165 cash deposits totaling $1.3 million gets year in prison https://t.co/oR9OnDOP9k — The Buffalo News (@TheBuffaloNews) October 23, 2019

聯邦法官傑拉奇（Frank P. Geraci Jr.）認為賈奈特犯罪行為明確，判處12個月的有期徒刑。當局也呼籲民眾，銀行內的官員都是受過訓練的，即使不是超過1萬美元，只要將5000美元分成3天存入，銀行仍然可以提出「可疑活動報告」（SAR），這種報告雖然不能控告當事人犯法，但是會提出警訊，如果多次被警告，就會進行調查。