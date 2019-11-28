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校車司機「邊喝邊開」豪飲2罐啤酒　後面竟載著30名小孩！

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記者黃心瑀／綜合報導

美國伊利諾州一名校車司機米歇爾（Michelle Passley）本月15日，在執行勤務的時候，把買來的啤酒用牛皮紙袋包住，一手握住方向盤，一手邊將啤酒送入口中，而就在她做出如此危險的動作當下，身後還有30幾名搭車上學的兒童，罔顧大家性命安全的舉動，通通被車上監視器錄下，而她也隨後遭到逮捕。

根據《每日郵報》報導，現年44歲的女校車司機米歇爾15日時，在一間商店裡買了兩罐啤酒後上工，而商店店員發現事情似乎有點不對勁後致電給學校，才讓這起恐怖事件被揭發。

影片中，米歇爾頭帶著毛帽，把兩罐啤酒放入牛皮紙袋中，途中手更多次放開方向盤，只為了要打開跟喝啤酒，而當時她的後方坐有30幾名要準備上學的孩子，如果她喝醉了或是失去意識，後果將不堪設想。

報導中指出，學校接獲通報後立即跟巴士公司聯絡，調出監視器畫面確認米歇爾真的在邊開車邊喝酒，隨後報警將人逮捕。當地的警察局局長齊曼（Kristen Ziman）表示，米歇爾被逮捕之後已經遭到解雇，並被指控危害兒童生命和健康的罪名。

 
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