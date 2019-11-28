美中拚明年1月達初步貿易協議！　WSJ：料選瑞士世界經濟論壇簽署

▲ 美中第一階段貿易協議進展樂觀。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）日前表示，與中國的初步貿易協議已經進入最後衝刺的階段。北京近幾周也釋放積極訊號，稱與華府的談判進展順利。美媒指出，雙方可能在2020年1月的瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）簽署協議，內容料將包括降低現有關稅及美方承諾不加徵關稅等。

中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方代表劉鶴26日上午與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）通話，提升達成協議的可能性。中國商務部表示，雙方已就妥善解決核心問題達成共識。

川普顧問康威（Kellyanne Conway）日前接受《福斯新聞》訪問時說明，有鑑於美中貿易協議規模龐大，川普要求分階段進行。她指出，美中已經非常接近達成初階協議，但這份協議將優先解決不公平貿易爭端，不會涉及智慧財產權及技術轉移等問題。

智利APEC峰會因政局不穩宣告取消後，美中據報都正積極尋找正式簽署協議的地點。《華爾街日報》（WSJ）援引知情人士說法報導，美國貿易談判代表可能在11月感恩節前後前往北京商討此事；雙方可能選在1月將於瑞士達沃斯登場的世界經濟論壇上簽署。

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