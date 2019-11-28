遭勒頸棉被蓋頭狠壓…她驚恐掙扎淚崩求饒「覺得自己會死」　結局超展開

▲鄭女於8月8日遭林男施暴，過程中驚恐掙扎「覺得自己會死」，更情緒崩潰哭著求饒，事後提告殺人未遂，判決結果卻大逆轉。（示意圖，非新聞當事人／123RF）

記者羅志華／台北報導

林姓男子於8月8日晚間，在鄭姓女友租屋處與她大吵，並爆發肢體衝突，林男被警方驅離後，又返回鄭女住處梯間，還因情急跳下樓梯摔斷腿，事後鄭女2度報警提告殺人未遂、強制、侵入住居等罪。北院11月28日依侵入住居罪，判林男2月徒刑，得易科罰金，依剝奪行動自由罪，判9月，判決逆轉原因也跟著揭曉。

林男28日坐著輪椅到場聽判，後方的家屬及律師更是緊張，一行人直到聽見林男殺人未遂罪名不成立時，才鬆了一口氣。法官解釋，鄭女指控林男殺人未遂，充電線勒頸部分，鄭女先前出庭時證稱只是「輕勒」；至於林男棉被蓋頭強壓，致鄭女呼吸困難部分，則因林男僅短暫壓制，鄭女也立即掙脫，再綜合鄭女驗傷單上只有輕傷、2人交往時也沒有甚麼深仇大恨，認定林男殺人犯意證據不足。

鄭女先前出庭時表示，與林男交往分分合合，她更因林男的暴力行徑，於7月31日去開保護令法庭，林男也當庭保證不再連絡，但2人又於8月7日見面，林男還到鄭女住處睡了一晚。

鄭女表示，她8月8日下午藉做臉名義，讓林男陪她出門，之後便把林男丟包在咖啡廳，企圖藉此斷絕聯繫，但林男從下午一路狂Call，到了晚上更直接出現在租屋處樓下，她拒不開門，鐵了心讓林男在外淋雨，林男只好趁鄰居進出時一起上樓，她聽到聲音原想去梯間把門關好（梯間有共用門），不料一開門就遭暴怒林男直接闖入，劈頭就嗆「妳今天真的死定了」，並把她推到在地，又用充電線圈住她的脖子。

鄭女原以為林男在開玩笑，還提議「你（林男）身體這麼濕，我們趕快去洗澡吧」，不料林男正在氣頭上，又把她拖進房間並扛起摔在床上，再拿棉被蓋住她的頭，用身體壓上去，鄭女當下呼吸困難，直覺生命受到威脅，奮力扭動抵抗才掙脫，並哭著哀求林男「對不起…你不要這樣好不好」；但林男還是很氣，又拿枕頭作勢要悶她，並嗆說「我要是妳，就會把窗戶打開從4樓跳下去，至少只會斷腿，不會死」。

衝突至此，林男再撂下狠話「反正妳今天都要死，我現在去抽菸」，鄭女也表示「我可以去刷牙嗎？」，之後2人各自散開「中場休息」，鄭女也趁隙報警，林男在陽台抽菸到一半，就遭警方驅離；不料林男竟摸走鄭女鑰匙，並趁機折返，鄭女聽到梯間聲響後不敢大意，趕緊再度報警，並請警察在見面以前保持通話。

鄭女算準時間要幫警察開門，不料才剛下樓梯，就驚見林男埋伏在5樓梯間，林男情急跳下樓梯摔斷腿，卻仍巴著鄭女的腳不放，一路爬回家門口，並要她請警察離開；警察聽到尖叫聲後衝上樓，將林男逮捕，鄭女於事後提告殺人未遂。

家屬聽判後，對於林男殺人未遂罪名不成立表示欣慰，但仍質疑若林男真有限制鄭女行動，又怎麼會讓她有機會報警，將與律師討論是否再上訴。

我該答應女友嗎？