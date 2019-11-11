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問路人找地址伏襲黑幫　槍手否認被教唆：他問候我爸媽

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▲文山區萬寧街槍擊案，現場與警方說明。（圖／記者張君豪攝）

▲梁姓男子辯稱不滿爸媽被人用三字經問候，所以騎車去埋伏襲擊陳男報仇。（圖為資料照／記者張君豪攝）

記者劉昌松／台北報導

20歲梁姓男子，今年9月間持槍埋伏在台北市文山區，朝正要回家的30歲陳姓男子腿部開1槍，雖檢警懷疑是黑幫糾紛，但梁男隨後投案否認受人教唆，因為陳男曾用三字經問候他爸媽，所以拿黑幫已故前輩留下的改造手槍行兇，還說原本不知陳男住址，「路上問了人就找到了」，台北地檢署11日依殺人未遂罪起訴梁男。

據指出，四海幫海青堂與天道盟十五份分會，早在4月24日凌晨就曾發生嚴重械鬥衝突，十五份無行分會長遭刺傷，6月間，海清堂蘇姓會長遭狙擊，一時道上傳出將有大型衝突，就發生這起吳男遭伏襲的槍擊案。

▲▼台北市文山區槍響！1男「大腿中彈」濺血　兇嫌攜槍投案。（圖／記者張君豪攝）

▲檢警對梁男供稱隨便在路上就能問到被害人地址感到匪夷所思。（圖為資料照／記者張君豪攝）

檢警調查，2019年9月15日清晨，槍擊案被害人吳男和朋友搭計程車回到北市文山區萬寧街住處時，一下車就遭早已埋伏多時的梁男槍擊，吳男又大腿中槍，緊急送往萬芳醫院急救後無大礙，而梁男隨即轉身離開，1個多小時之後，就自己騎機車到警局投案。

辦案人員懷疑，梁男刻意朝非要害部位開槍，疑為黑幫教訓、示警手法，但梁男否認受人教唆，辯稱因為之前曾在吃飯時，被陳男用三字經辱罵爸媽，所以要報仇，更扯的是，梁男聲稱事前也不知道陳男住處，是他問路人才知道，至於槍枝來源，則是曾在黑幫混過的已故前輩所留下，供詞避重就輕，檢察官依殺人未遂罪嫌起訴梁男，等槍彈鑑定報告出爐，將持續追查槍枝來源。

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