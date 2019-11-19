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忠孝東路持西瓜刀砍人遭押　惡煞出庭否認殺人「只有傷害」...70萬談和解

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▲▼永春捷運站前遭砍數刀，嫌到案疑似債務糾紛釀禍。（翻攝圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲犯嫌衝下車，持刀跑向張男，將他砍成重傷。（翻攝圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者孫于珊／台北報導

2016年12月，張姓男子疑因債務糾紛，在台北市忠孝東路5段被數名黑衣人追砍，還因失血過多一度休克，所幸送醫搶救後無生命危險。其中一名涉案的林姓男子被依殺人未遂送辦，在監在押的他19日出庭，否認有殺人之意，強調只有傷害。

案發當天下午4時許，張男準備與2名友人返回永春捷運站的住處，沒想到路邊2輛轎車突然衝出至少5名男子，有人手上還拿出短刀及西瓜刀，往張男猛砍，造成背部、腹部、雙腳等多處刀傷，現場留下大片血跡。惡煞砍完後還準備將張男押上車，但因張男傷勢過重，於是決定將他從車上丟下後就揚長而去。

警方調閱監視器過濾車牌，鎖定犯嫌後即將他們逮捕歸案。其中一名涉犯殺人未遂罪的林男今在庭上否認罪嫌，強調只有傷害並無殺人之意；其辯護律師也表示，目前已與張男以70萬初步達成和解共識，但要如何給付，例如分幾期、頭期款多少等，仍待商討。而民事的損害賠償部分將於12月27日開庭。

▼林嫌等人在捷運永春站砍人，林嫌19日出庭否認有殺人之意。（圖／記者李毓康攝）

▲▼捷運永春站傷人案周遭環境。（圖／記者李毓康攝）

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