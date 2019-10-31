男女吵架搞成殺人未遂　女還原暴力現場…參訪法院小學生嚇到奪門而出

▲鄭女與林男分分合合，原想趁機斷絕關係，不料竟遭林男闖入施暴，當下感覺「自己真的會死」，但林男家屬叫屈，認為2人只是「小打小鬧」，全案仍待法院釐清。（示意圖，非新聞當事人／123RF）

記者羅志華／台北報導

林姓男子於8月8日晚間，在鄭姓女友租屋處與她大吵，並爆發肢體衝突，林男被警方驅離後，又返回鄭女住處梯間，還因情急跳下樓梯摔斷腿，事後鄭女2度報警提告殺人未遂。北院10月31日開庭，木柵國小的同學正好來法院參訪，搶著要看這齣「殺人未遂」劇情，但鄭女做證時，清楚描述衝突過程，並現場模擬林男的暴力行為，讓2名小朋友當場嚇得跑出庭外…。

鄭女於庭上表示，與林男交往分分合合，她更因林男的暴力行徑，於7月31日去開保護令法庭，林男也當庭保證不再連絡，但2人又於8月7日見面，林男還到鄭女住處睡了一晚。

鄭女表示，她8月8日下午藉做臉名義，讓林男陪她出門，之後便把林男丟包在咖啡廳，企圖藉此斷絕聯繫，但林男從下午一路狂Call，到了晚上更直接出現在租屋處樓下，她拒不開門，鐵了心讓林男在外淋雨，林男只好趁鄰居進出時一起上樓，她聽到聲音原想去梯間把門關好（梯間有共用門），不料一開門就遭暴怒林男直接闖入，劈頭就嗆「妳今天真的死定了」，並把她推到在地，又用充電線圈住她的脖子。

鄭女原以為林男在開玩笑，還提議「你（林男）身體這麼濕，我們趕快去洗澡吧」，不料林男正在氣頭上，又把她拖進房間並扛起摔在床上，再拿棉被蓋住她的頭，用身體壓上去，鄭女當下呼吸困難，直覺生命受到威脅，奮力扭動抵抗才掙脫，並哭著哀求林男「對不起…你不要這樣好不好」；但林男還是很氣，又拿枕頭作勢要悶她，並嗆說「我要是妳，就會把窗戶打開從4樓跳下去，至少只會斷腿，不會死」。

衝突至此，林男再撂下狠話「反正妳今天都要死，我現在去抽菸」，鄭女也表示「我可以去刷牙嗎？」，之後2人各自散開「中場休息」，鄭女也趁隙報警，林男在陽台抽菸到一半，就遭警方驅離；不料林男竟摸走鄭女鑰匙，並趁機折返，鄭女聽到梯間聲響後不敢大意，趕緊再度報警，並請警察在見面以前保持通話。

鄭女算準時間要幫警察開門，不料才剛下樓梯，就驚見林男埋伏在5樓梯間，林男情急跳下樓梯摔斷腿，卻仍巴著鄭女的腳不放，一路爬回家門口，並要她請警察離開；警察聽到尖叫聲後衝上樓，將林男逮捕，鄭女於事後提告殺人未遂。

林男律師質疑，為何鄭女第一次報警時，沒提告殺人未遂？鄭女表示，自己不懂法律，且當時已請了律師，「她不曉得有這麼嚴重」，直到事後警方向她說明，林男的行為已構成殺人未遂，她才提告；另外，林男第一次闖入家中是8月8日晚上11時許，警方第一次到場時，已是8月9日凌晨1時許，長達2個小時中，鄭女卻說林男僅施暴半小時，讓法官也不禁向鄭女提問，鄭女對此回覆，受暴時相當緊張，僅能由體感與記憶回答，實際過了多久並不清楚，但她受暴的當下，真的覺得「自己會死掉」。

今日庭上林男的情緒相當淡定，大都盯著螢幕看筆錄，偶爾看看席上的家人，恰巧木柵國小的同學參訪法院，紛紛搶著要來聽庭，只見鄭女描述受害經過時，一下示範如何被林男充電線圈頸，一下模擬受暴經過，不知是否因「口味太重」，讓2位小朋友當場嚇得跑出庭外。

家屬於庭外替林男叫屈，指2人交往時就常吵架，原以為這次也只是「小打小鬧」，不料竟成了「殺人未遂」，林男與鄭女於8月7日同住時，還一起打手遊，8月8日林男在外淋雨時，2人還隔空嬉鬧，若林男真要致鄭女於死，又怎麼會讓她去刷牙，且2個小時還沒得手？全案仍待法院釐清。

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