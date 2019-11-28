太陽花國賠案北市將上訴！黃國昌「邀黃珊珊辯論」：請柯文哲三思

▲柯文哲、黃國昌。（合成圖／ETtoday資料照）



記者呂欣玫／綜合報導

對於台北市長柯文哲表示，太陽花學運國賠案原則上會上訴，此案主要是副市長黃珊珊負責。立委黃國昌呼籲，「請柯文哲市長三思」，並邀請黃珊珊公開交換意見，由法律專業的角度，論證為何他認為台北市政府不應提起上訴。

太陽花學運國賠案爭議不休，台北市長柯文哲27日受訪時說，「原則上應該會上訴」，此案主要是黃珊珊副市長負責，有把2015年不上訴的案子拿出來對，若有明確證據如影像、錄影等，真的是有警察有責任的，就不會上訴，「可是目前這10個人當中，沒有直接證據」。

對此，黃國昌27日透過臉書表示，他必須要提醒柯文哲市長，台北地方法院106年度重國字第6號民事判決，在判決理由中已經清楚論述，法官何以認定「確有遭受警察逾越比例原則執法過當致權利受侵害」，並在判決清楚說明支持這個認定的證據。

黃國昌提到，他相信，面對這些為了捍衛台灣的民主憲政，勇敢站出來的年輕人，當政府高層下令使用過度手段，造成他們人身傷害，由政府負起賠償責任，本屬當然。「這並不是對個別執法員警的苛責，而是政府展現擔當應有的態度。」

黃國昌說，既然這件事是由黃珊珊副市長負責，「我願意在這邊公開邀請，與黃副市長公開交換意見，由法律專業的角度，論證為何我認爲台北市政府不應提起上訴。」藉由國家賠償責任的早日確定，使受侵害的權利得到救濟。

黃國昌強調，他始終認為，追究當初下令高層的責任，才能還給所有參與324行動的民眾，一個真正的公道。

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