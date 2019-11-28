黃瀞瑩列不分區吸「肥宅」？　柯文哲：學姐還是國民情人嘛

▲「學姐」黃瀞瑩。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

民眾黨發起人蔡壁如27日接受專訪時，被問及民眾黨不分區名單，將北市府副發言人黃瀞瑩列入，是否為了吸引肥宅票？蔡壁如秒答，「是囉」，言論一出引法各界討論。對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲28日回應，「學姐還是國民情人嘛」，因為年輕人投票比較低，還是要有一些吸票機。

柯文哲28日出席2019科技輔具評選暨國際身心障礙者日慶祝大會，受訪時談及「肥宅說」，柯文哲表示，「沒有啦，學姐還是國民情人嘛」，其實一般來講年輕人投票還是比較低，特別是今年投票率會很低，所以有時候要鼓勵年輕人到投票所投票，還是要有一些吸票機。

對於「肥宅」這個字眼，引發質疑，柯文哲說，那是朱學恆講的，「人家講的話，我們也不用去刻意修正幹什麼」，他強調，我們要共榮社會，容忍是自由的基礎，台灣政治訓詁學，每天抓一兩個字在那裡追究，這是目前政治文化，但是過猶不及，「當然我們也不是說講話太隨便，但是也不用每個字都追究到底」。

至於是否同意這樣的說法？柯文哲說，比較正確的說法是鼓勵年輕人願意出來投票，他本來估計明年投票率很低，會比66%還低。不過，民進黨也批評物化女性，柯文哲嘆氣說，「民進黨就是這樣，認真工作就好了，每天都在那裡搞文字獄」。

對於黃瀞瑩的專業，柯文哲也解釋，黃瀞瑩是新聞專業人員，也是出國見過世面，還是有一定的水準，她也當過北市府副發言人，當然做的好做的壞事一回事，不過還可以扮演一陣子，可以扮演那個工作，還是有一定實力。

針對近日民眾黨立委候選人蔡宜芳「肥皂說」在網路發酵，柯文哲表示，因為我們這些都不是典型政治人物，進入這種叫政治羅馬競技場，很容易被砍的遍體麟傷。

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