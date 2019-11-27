西雅圖咖啡退貨困難！消基會揭客服電話頻佔線　喊話應付5倍賠償

▲西雅圖咖啡爆摻低價咖啡豆，旗下13項產品標示不實。（圖／翻攝自西雅圖粉絲團）

記者賴文萱／台北報導

台灣本土老字號的咖啡連鎖品牌「西雅圖咖啡」，日前涉嫌將低價豆混充，以100%阿拉比卡豆名義在市面上販售，經士林地檢署主動分案追查，有觸犯攙偽食品等罪嫌。消基會27日發聲明呼籲，西雅圖應速建立退貨政策，並主動賠償消費者商品價值5倍的懲罰性賠償。

西雅圖極品咖啡涉嫌攙偽事件，遭查獲旗下13項產品標示不實，檢調25日搜索約談馥餘劉姓總經理等3人到案後，諭令300萬到5萬元不等交保，劉並繳回不法獲利1千萬元。北市衛生局26日也宣布業者必須在48小時之內，預防性下架回收所有涉嫌產品。西雅圖咖啡則在官網發布道歉聲明，表示因產地缺貨以及外籍同仁疏失，才導致「極少部份」產品摻到非阿拉比卡咖啡豆。

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▲西雅圖咖啡發出道歉公告。（圖／翻攝自臉書）

消基會指出，阿拉比卡和羅布斯塔咖啡豆的價差為一倍以上（視品級而定），其不當利得是否僅止於1千萬元，還需要檢調單位查明混摻的時間和數量。消基會呼籲檢調單位循線查察，嚴正追出不法利得。

另外，消基會27日早上向兩家西雅圖咖啡門市詢問後續退貨政策，包含沒有發票是否可退？9月30日後購買的商品是否可退？其中一家門市針對兩個問題，均表示要問總公司；第二家則是表示沒有發票、只剩包裝袋也可以退，9/30後購買的產品如有疑慮也可以退貨。

於此期間總公司電話及客服專線一直在佔線狀態，完全無法向總公司做進一步確認，而同一公司系統卻有2種截然不同的說法，消基會痛批，消費者到底要何去何從呢？！

▲消基會呼籲，西雅圖應立即建立退貨政策，並主動賠償消費者5倍懲罰性賠償。（圖／翻攝自西雅圖粉絲團）

消基會呼籲，西雅圖公司應立即建立退貨政策，公告並讓第一線人員充分了解相關的處理辦法，才不會讓消費者在資訊混亂的狀況下，受到再一次的傷害。另外，西雅圖咖啡以100%阿拉比咖咖啡豆標示販賣混摻低價咖啡豆，已觸犯《食品安全衛生管理法》、《商品標示法》及《刑法》等法令，針對這樣惡意欺騙消費者的行為，消基會呼籲業者應依據「消費者保護法」第51條：「依本法所提之訴訟，因企業經營者之故意所致之損害，消費者得請求損害額五倍以下之懲罰性賠償金」，主動賠償消費者商品價值5倍之懲罰性賠償。

針對這樣的欺瞞行為，消基會認為也應該賠償消費者精神損失，包括去退換貨的心力、交通損失等，應給予應有的賠償額度。

消基會表示，消費購物，通路商應有消費者的購物資訊，尤其是透過網購、會員卡等管道，業者應主動透過電子信箱、手機等聯絡管道通知消費者並提出賠償，而非被動要求消費者提供產品或發票，以多一事不如少一事的心態處理後續。

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