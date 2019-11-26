西雅圖摻豆風波　通路家樂福、全聯全面下架：1月25日前憑發票可退貨

▲全聯將西雅圖咖啡涉嫌產品全面下架 。（圖／取自西雅圖咖啡官方網頁）



記者陳涵茵／台北報導

知名西雅圖極品咖啡涉嫌攙偽事件，遭查獲旗下13項產品標示不實，市衛生局今（26）日宣布業者必須在48小時內下架回收所有涉嫌產品，全聯率先發出聲明表示即日起已將有問題批次四款商品從門市全面下架，消費者也能在期間內辦理退貨事宜。

西雅圖極品咖啡於4家賣場超市及2家網路商場等通路販售，北市衛生局對業者下最後通牒，需在11月28日下午3點前預防性下架回收所有涉嫌產品。針對量販業者家樂福表示，上個月已全面下架4款西雅圖咖啡豆，顧客如果有在家樂福購買西雅圖咖啡豆商品，可持發票與商品在全台家樂福各分店門市辦理退換貨。

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▲西雅圖標示100%Arabica咖啡豆產品及販售通路清單。（圖／記者洪巧藍製表）



全聯也於今日發出聲明指出，經士林地檢署於2019年11月26日發出新聞稿上有問題批次的西雅圖咖啡豆產品，因標示不符，即日起已全面下架，除了全面下架，即日起至2020年1月25日，消費者可以憑實體商品及發票或實體商品及卡友交易紀錄到原門市受理退換貨。

全聯下架四款商品，包含ESP西雅圖極品經典綜合咖啡豆（454g）、ESP西雅圖精緻義式焙煎咖啡豆（454g）、西雅圖嚴選早餐綜合咖啡豆（中焙）（454g）、西雅圖嚴選老饕綜合咖啡豆（深焙）（454g）。