市售蒸氣掛燙機大抽檢！　10件有2件不合格「甚至可能觸電」

▲標檢局與消基會聯合抽檢，發現有2件品質不符標準的掛燙機。（圖／翻攝自廠商官網）

記者賴文萱／台北報導

經濟部標準檢驗局與消基會合作對市售「蒸氣掛燙機」隨機查核，檢測顯示10件中有2件不符合標準、1件中文標示不符。其中，「尚朋堂 蒸汽掛燙機」絕緣處理不符標準有觸電疑慮，「勳風 直立式全能瞬噴蒸氣掛燙機」則有電磁干擾疑慮。2項產品已通知銷售者辦理下架，並回收改善，若屆期不改正，可處新台幣6萬元以上150萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

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▲尚朋堂蒸汽掛燙機，因加熱器無接地裝置，絕緣處理不符合構造標準要求。（圖／翻攝自尚朋堂官網）

近年來，不少民眾會選購蒸氣掛燙機來整燙衣服，為確保消費者權益，消基會以今年上半年於量販店、大賣場、經銷商及網路購物平台等販售通路，隨機購買10件樣品進行檢測。在品質項目部分，「尚朋堂 蒸汽掛燙機」，因加熱器無接地裝置，其絕緣處理不符合構造標準要求，有觸電疑慮；「勳風 直立式全能瞬噴蒸氣掛燙機」也不符規定，有可能對週邊電子設備造成干擾。至於溫升、漏電流及絕緣耐電壓、異常操作部分，則全數符合規定。

▲勳風直立式全能瞬噴蒸氣掛燙機，被檢測出有可能對週邊電子設備造成干擾。（圖／翻攝自勳風官網）

另外，除檢測品質項目外，還有針對標示進行查核，發現「Midea 蒸氣掛燙機」非屬標準檢驗局公告應施檢驗商品範圍，卻於商品本體貼附商品檢驗標識。

▲Midea 蒸氣掛燙機被檢測出標示不符規定。（圖／翻攝自網路）



標準檢驗局指出，針對「中文標示」查核不符合規定部分，已通知限期移除商品檢驗標識，若逾期未移除，將依「刑法」第255條虛偽標記罪移送法辦。

至於「品質項目」不符合的商品，依《消費者保護法》相關規定通知銷售者辦理下架，並請製造商或進口商進行回收改善。屆期不改正者，將依據該法第58條處新台幣6萬元以上150萬元以下罰鍰，並得按次處罰。