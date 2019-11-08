APP「店內價」被踢爆騙人！foodpanda澄清「金額不符」有2情況

▲foodpanda遭消基會查出APP標示店內價卻與實際價格不符。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

美食外送平台糾紛不斷！消基會10月底針對5家外送平台業者進行抽查，卻發現APP標示商品價格高於店內價，其中，僅有foodpanda有提供「店內價」及「非店內價」，但店內價卻較實際價格高，涉及廣告不實恐挨罰。對此，foodpanda澄清表示，出現金額不一致的現象共有2種情況。

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▲foodpanda回應表示價格皆由店家提供。（圖／翻攝自App）

消基會今（8）日召開記者會指出，抽查之5家外送平台恐違反《應記載事項》第3點第1項第9款規定，應記載卻未記載正確商品資訊之規定，及《不得記載事項》第5點規定，企業經營者應確保廣告內容之真實，不得為不實、誇張、易生誤會或涉及醫療效能之食品標示、宣導或廣告，主要原因為APP上標示價格與實際價格有落差。

其中，foodpanda落差最大，一般「店內價」認知應是線上訂餐，與去店內使用或外帶價格相同，不過foodpanda卻出現商品標示店內價，外送價格卻比較高，導致消費者誤差，恐涉及廣告不實，依照《消費者保護法》消保法可以開罰3至30萬元罰鍰，經再次令其限期改正而屆期不改正者，可處新台幣5萬元以上、50萬元以下罰緩，並得以按次處罰。

對此，foodpanda澄清，會出現金額不一致的情況發生原因包含「餐廳夥伴當時提供的金額與現實不一致」或是「該餐點為獨家外送平台的套餐組合」，並表示選擇標示「店內價」及「非店內價」初衷為本著透明公正的原則告知消費者，店家與平台合作之實際金額為何，強調目前所有商品價錢皆由店家提供，未來將強烈要求店家提供店內實際菜單照片作為依據，避免相同情形再度發生。

另foodpanda表示，若消費著對於價格標示有任何問題，可隨時來信告知將會立刻調查並調整，未來也將持續與店家溝通，並落實價格標示清楚，確保消費者與店家雙方權益。

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