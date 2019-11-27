空品淨化區績效卓越　台南六都唯一「六連霸」

▲環保署舉行「2018年度空氣品質淨化區優良認養單位頒獎典禮」，台南市再次獲得環保署評鑑績效卓著獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

環保署11月26日下午舉行「2019年度空氣品質淨化區優良認養單位頒獎典禮」，台南市再次獲得環保署評鑑績效卓著獎，是六都中唯一連續6年獲獎的直轄市，今年度提報5處空品淨化區更是全數獲獎，其中台南市七股區竹橋里一舉獲得今年最高榮譽－銀質貢獻獎（金質獎從缺）。

市長黃偉哲表示，空氣品質與市民健康習習相關，除了積極管制台南市的工廠、工地、車輛排煙等污染之外，台南市更致力於推動綠化植栽，淨化空氣，台南市能夠連續六年獲獎實屬不易，藉由優良認養單位甄選活動，公開表揚台南市優良認養單位平日辛勞，感謝這群默默辛苦耕耘的志工們，為維護空氣品質做出的奉獻。

環保局長林淵淙說，感謝環保署及評鑑委員的肯定，得獎的5處優良認養單位淨化區中，七股竹橋里淨化區今年再度榮獲環保署頒予今年最高榮譽「銀質貢獻獎」，這已經是竹橋空品區第5年連續獲獎，十分不易值得肯定！其他4處淨化區表現也相當優異，今年獲頒「貢獻獎」的學甲區光華里淨化區，已連續3度獲獎，該里以蜀葵花聞名，走進光華里隨處可見綠美化，營造綠意盎然的氛圍一直是光華里長期努力的重點；另外尚有連續兩年皆獲獎的三處淨化區，分別為善化嘉北里淨化區榮獲「特優獎」、新營太子宮淨化區及山上國中淨化區榮獲「優勝獎」。

環保局表示，「空氣品質淨化區」係指任何以設置植栽綠化為主的地區，以達改善空氣品質提昇生活環境之效，並保護水土資源以利永續利用和環境教育之綠美化場所。台南市迄今已設置完成235處空氣品質淨化區，總面積近80公頃，每年二氧化碳（CO2）淨化量將近2000公噸，已成為各區民眾休憩的好去處，歡迎市民朋友前往多加利用，空氣品質淨化區詳細資料，請洽臺南市政府環境保護局空氣品質淨化區官方網站查詢（https://epb2.tnepb.gov.tw/air/index.asp）。

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