　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

空品淨化區績效卓越　台南六都唯一「六連霸」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲環保署舉行「2018年度空氣品質淨化區優良認養單位頒獎典禮」，台南市再次獲得環保署評鑑績效卓著獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲環保署舉行「2018年度空氣品質淨化區優良認養單位頒獎典禮」，台南市再次獲得環保署評鑑績效卓著獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

環保署11月26日下午舉行「2019年度空氣品質淨化區優良認養單位頒獎典禮」，台南市再次獲得環保署評鑑績效卓著獎，是六都中唯一連續6年獲獎的直轄市，今年度提報5處空品淨化區更是全數獲獎，其中台南市七股區竹橋里一舉獲得今年最高榮譽－銀質貢獻獎（金質獎從缺）。

市長黃偉哲表示，空氣品質與市民健康習習相關，除了積極管制台南市的工廠、工地、車輛排煙等污染之外，台南市更致力於推動綠化植栽，淨化空氣，台南市能夠連續六年獲獎實屬不易，藉由優良認養單位甄選活動，公開表揚台南市優良認養單位平日辛勞，感謝這群默默辛苦耕耘的志工們，為維護空氣品質做出的奉獻。

▲環保署舉行「2018年度空氣品質淨化區優良認養單位頒獎典禮」，台南市再次獲得環保署評鑑績效卓著獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局長林淵淙說，感謝環保署及評鑑委員的肯定，得獎的5處優良認養單位淨化區中，七股竹橋里淨化區今年再度榮獲環保署頒予今年最高榮譽「銀質貢獻獎」，這已經是竹橋空品區第5年連續獲獎，十分不易值得肯定！其他4處淨化區表現也相當優異，今年獲頒「貢獻獎」的學甲區光華里淨化區，已連續3度獲獎，該里以蜀葵花聞名，走進光華里隨處可見綠美化，營造綠意盎然的氛圍一直是光華里長期努力的重點；另外尚有連續兩年皆獲獎的三處淨化區，分別為善化嘉北里淨化區榮獲「特優獎」、新營太子宮淨化區及山上國中淨化區榮獲「優勝獎」。

環保局表示，「空氣品質淨化區」係指任何以設置植栽綠化為主的地區，以達改善空氣品質提昇生活環境之效，並保護水土資源以利永續利用和環境教育之綠美化場所。台南市迄今已設置完成235處空氣品質淨化區，總面積近80公頃，每年二氧化碳（CO2）淨化量將近2000公噸，已成為各區民眾休憩的好去處，歡迎市民朋友前往多加利用，空氣品質淨化區詳細資料，請洽臺南市政府環境保護局空氣品質淨化區官方網站查詢（https://epb2.tnepb.gov.tw/air/index.asp）。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

ET快訊
CNN、BBC均報導！高以翔「35歲錄影猝逝」　國際媒體震驚
獨／直擊高以翔出事現場！《追我吧》原訂周六收工...工人冒雨
唐綺陽悼念高以翔　憂心曝「年底震驚死亡事件」！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

碧潭咖啡飄香　新北農學市集聯合咖啡爽節30日歡樂登場

提升救援能量　海巡署邀請消防人員CPR實務教學

翁章梁拚嘉義優鮮農特產送港　阿里山茶小番茄頗受青睞

維護空氣品質　UAV同步聯合稽查減少露天燃燒　

來台南七股搭漁筏遊潟湖呷蚵仔　黃偉哲：全國民眾一起來！

全台第一工程生態生態環境　金山清水下游護岸改善工程獲獎

桃園崙坪文化地景園區開園　打造客家文化優質場域

台南市第6救災救護大隊辦公廳舍新建工程動土　黃偉哲：展現更強大消防戰力

空拍夯！無人機證照明年上路　政府開職訓班補助7成

空品淨化區績效卓越　台南六都唯一「六連霸」

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

鮭魚控必吃！西門町巨無霸握壽司 配「厚切手掌長」生魚片450元有找

水泥擠破鐵門！工人堅持繼續灌　屋主爆氣求賠償...業者說話了

老媽低頭撿玩具被汪「猛咬丸子」她逗趣轉播...網笑：拍攝者不救？

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

警戒心實測！陌生人偷加白粉末 2女直接喝...他嘆：男生也要小心

碧潭咖啡飄香　新北農學市集聯合咖啡爽節30日歡樂登場

提升救援能量　海巡署邀請消防人員CPR實務教學

翁章梁拚嘉義優鮮農特產送港　阿里山茶小番茄頗受青睞

維護空氣品質　UAV同步聯合稽查減少露天燃燒　

來台南七股搭漁筏遊潟湖呷蚵仔　黃偉哲：全國民眾一起來！

全台第一工程生態生態環境　金山清水下游護岸改善工程獲獎

桃園崙坪文化地景園區開園　打造客家文化優質場域

台南市第6救災救護大隊辦公廳舍新建工程動土　黃偉哲：展現更強大消防戰力

空拍夯！無人機證照明年上路　政府開職訓班補助7成

空品淨化區績效卓越　台南六都唯一「六連霸」

高以翔20歲「大車輪灌籃」畫面曝光！　黑人揭15年交情：忘不了你的善良

魏應充準時報到卻沒入監　北檢：彰化地檢緊急通知暫緩執行

好倒楣！Uber Eats外送員等客人取餐…突遭10樓掉落盆栽砸中

西雅圖咖啡退貨困難！消基會揭客服電話頻佔線　喊話應付5倍賠償

碧潭咖啡飄香　新北農學市集聯合咖啡爽節30日歡樂登場

京東盤點「雙11」台灣業績　銷量年增七倍手機、體脂計最賣

館長宣布退出格鬥界、國軍訓練不做了　「為什麼我要花錢找罪受？」

愛抽菸！他「小弟弟壞不起來」崩潰　醫一看…血管90%狹窄：手術失敗了

新一波強冷空氣下周襲！中部以北低溫探13°C　已接近「冷氣團」水準

揭韓國瑜選總統原因　張善政：繼續當市長要什麼沒什麼

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

地方熱門新聞

砸400萬竟是這款公園！

桃園青年體驗園區　推秋冬快閃方案

「里港媽娘家」新建落成　慶典為期10天

名店掛紅布條：絕不進口「中國，韓國魚」

老先生遇車禍不幸往生警幫他回家

全國放無薪假人數逾2600人再創新高

高雄爆乳甜姐蔡宜芳高票落選

雲縣府為國中小爭取3億學校設施 

思科智慧創新應用示範中心　進駐青埔

在台積電三奈米旁三期地蓋電廠　

男童走失街頭大哭　警載他找到媽媽

台南佳里警搶救貓咪大作戰

汽機車燃料費　逾期罰款+強制執行

韓國瑜諷刺民進黨迷信民調

更多熱門

相關新聞

台南舞廳槍擊　2名酒客中槍

台南舞廳槍擊　2名酒客中槍

台南市安平區一家舞場，11月27日清晨5時多發生一起槍擊案，陳姓、吳姓男子，疑因敬酒與他人發生口角衝突，遭人持槍擊中腹部及手部受傷，由友人自行送醫救治後，暫無生命危險，台南市警四分局據報前往舞場勘查，查扣一把掉落現場的改造手槍，警方已掌握特定對象積極查緝中。

台南4名里長疑遭冒名成告發人

台南4名里長疑遭冒名成告發人

Airbnb「聽旅行」　抽旅行基金

Airbnb「聽旅行」　抽旅行基金

台南佳里警搶救貓咪大作戰

台南佳里警搶救貓咪大作戰

韓國天團、人氣偶像領軍開唱

韓國天團、人氣偶像領軍開唱

關鍵字：

空品淨化區績效卓越台南六連霸

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 李興文兒子 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／高以翔大陸錄影猝死！

Jasper離港來台唸書！「小二降級幼兒園」

陸醫曝高以翔送醫時「瞳孔放大到邊緣」

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

高以翔小13歲白富美女友心碎！爆「2年前秘密訂婚」

高以翔2天後當兄弟伴郎！范瑋琪崩潰發文

蕾拉單身5年認「約砲止癢」！一夜情對象全是朋友

快訊／高以翔爆昏迷《追我吧》回應了！

高以翔死因曝光！　《追我吧》證實心臟出問題

高以翔母急買機票「卻因沒簽證不能飛」

台中當街拖走女童！陌生男「當街拉扯」5分鐘

高以翔爆喘喊「我不行了」下秒倒地！網還原真相怒

高以翔「休克倒花圃30分鐘」沒人發現！怒：拿命開玩笑

高以翔驚傳摔倒昏迷！ 「CPR 3分鐘都沒醒」緊急送醫

更多

最夯影音

更多
「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10
讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面