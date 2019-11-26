韓國天團、人氣偶像領軍開唱　黃偉哲：歡迎台南嗨跨年

▲台南市長黃偉哲公布「2020台南不一樣、台南好young」耶誕跨年系列第2波活動表演名單，歡迎全世界的粉絲都來台南狂歡嗨跨年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2020台南不一樣、台南好young」耶誕跨年系列第2波活動表演名單，26日由市長黃偉哲親自揭開曉，除了莎莎、吳建恆、劉宇珊等超強主持陣容，演出者則有炎亞綸、畢書盡、閻奕格等超人氣歌手！另外還有兩大韓國天團Astro、（G）I-dle，黃偉哲市長歡迎全世界的粉絲都來台南狂歡！為台南帶來偶像商機！



黃偉哲市長表示，今年最重要的特色是從以往單一場次變成多場次，而且把公益的元素加進來，將來會邀請社福團體和小朋友到搖滾區，也會邀請明星一起來從事公益活動，市府在有限的資源下做了無限的想像空間，要讓觀眾們得到最好、最高、最優質的娛樂享受，所以從十二月初耶誕點燈開始，延續到月中、耶誕節以及跨年，都有許許多多的活動，很期待各位好朋友一起來參與台南好young的耶誕跨年活動。





「2020台南好young耶誕跨年系列活動」首先登場的是12月1日於南紡購物中心舉辦的「點亮府城音樂盛會」，邀請到享譽國際的美聲歌手Martin Hurkens（馬丁．賀肯斯）專程來台南開唱，除了演唱代表作「You raise me up」，更與台南的國小合唱團合作演唱「月亮代表我的心」；12月14日則是為家長與兒童辦理的「耶誕市集親子音樂劇場」，由知名的「如果兒童劇團」演出歡樂逗趣、帶有義式幽默的「媽媽咪呀」，同時蕭壠文化園區將妝點耶誕燈飾，並打造溫馨歡樂又有台南地方風味的耶誕市集。眾星雲集的大型晚會，安排於12月21日及28日兩天，邀請到深受年輕人喜愛的國內外藝人，在永華市政中心西側廣場登場。



21日的晚會主持人由金鐘主持吳建恆、森林系美女劉宇珊擔任，演出陣容有韓國超級女團（G）I-dle、實力派偶像畢書盡、鐵肺歌手戴愛玲、演員跨界歌手張立昂、人氣饒舌歌手熊仔、聲林之王甜姐兒蓋兒、怪物實力新人J.Sheon等；28日由美食天后莎莎、金鐘主持吳建恆搭檔主持，演出陣容有韓國超級天團Astro、亞洲人氣偶像炎亞綸、R＆B嘻哈歌手高爾軒OSN、YouTube百萬訂閱歌手鄭茵聲、選秀實力歌手閻奕格、台語金曲歌王流氓阿德、千萬點閱歌手文慧如、入圍金曲獎最佳新人Karencici等。



兩組韓國超夯的偶像天團Astro、（G）I-dle來台南， 勢必吸引全球粉絲朝聖！25日深夜僅公佈偶像們模模糊糊的背影，活動臉書粉絲專頁即已突破10萬次瀏覽，可見偶像魅力無窮！可望為台南帶來龐大商機！



黃偉哲市長強調耶誕跨年系列活動全部免費參加，並與社福公益結合，為社福團體寒冬送暖，讓活動不只是活動，而是幸福城市的暖流！特別感謝來自民間資源的挹注，在公務部門經費有限的狀況下，呈現給市民精彩的活動相當不容易，在各方資源的挹注下才能呈現如此精彩的節目。



台南市長黃偉哲市長、新聞處長劉怡伶、觀旅局長陳信安、李啟維議員及各界贊助單位都出席，市府指出由這次活動贊助單位包含：中國石油、府城汽車客運、南紡購物中心、台南紡織、統一企業、奇美實業、台南晶英酒店、台南大億麗緻酒店等。