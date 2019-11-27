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台南4里長遭冒名提告新北餐廳　傳票寄到喊冤：我們不是抓耙子

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▲台南地檢署襄閱主任檢察官林仲彬說，本案尚未傳喚告發人，若4名里長認為他們遭冒名告發，那涉及「偽造文書」部分罪嫌，檢方日後也會分案調查。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌說，本案尚未傳喚告發人，若4名里長認為他們遭冒名告發，那涉及「偽造文書」部分罪嫌，檢方日後也會分案調查。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南有4名不同行政區的里長，互不相識卻不約而同接到新北地檢署函文通知，他們都是一家素食餐廳涉及公共危險罪的刑案告發人，4人原以為是詐騙集團的伎倆，但向檢方查證確有此事，4名里長都是該案「原告」，惟4人根本未提告，對這個天上掉下來的「官司」甚感莫名其妙，懷疑遭有心人冒名提告惡搞。

據了解，這4名台南市里長分別為新營新北里長陳登山、鹽水汫水里長顏瑞欽、永康王行里長陳丁為、歸仁武東里長劉延欽。4人行政區不同，相互也不認識，卻不約而同成為一起公共危險罪案件共同告發人，這有如上天掉下來的「官司」令他們十分不滿、憂心。

4名里長分別在10月底接到來自台灣高等檢察署、新北地檢署等兩封信函，內容都稱「檢陳一宗素食餐廳的公共危險案卷，因4名告發人和餐廳都在台南市，為符合管轄規定，本件將移轉有管轄權的南地檢偵辦。」，里長有的人以為是自己不知為何事被人提告，有的人以為是詐騙集團的伎倆，但分向檢警查證後，才知道自己是刑案「告發人」，事實上他們都沒有向司法單位提告該餐廳。

里長們認為，他們除未曾提告外，該案餐廳也不在他們的行政區，為何司法機關會受理他們的「提告」？質疑此案無中生有，造成他們的困擾及影響他們的名譽，他們希望司法能查明此事，揪出冒名提告的幕後黑手，還給他們及餐廳的清白與公道。

據法界人士指出，遞狀告發案件，本人不需要到場，檢方在收案後就會分案由檢察官調查，是否有冒名提告情況，一定要等到檢察官傳喚告發人出庭，告發人當庭表明沒提告時，檢察官才會知道，檢方沒辦法在收案時就能立即判定是否係遭冒名提告，惟要查出冒名者很難，因沒有特定對象，一般而言會發生冒名惡搞提告，都是有心人刻意行為，基本上難以防止類似事件發生。

▲台南地檢署襄閱主任檢察官林仲彬說，本案尚未傳喚告發人，若4名里長認為他們遭冒名告發，那涉及「偽造文書」部分罪嫌，檢方日後也會分案調查。（圖／記者林悅翻攝）

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌說，本案是台高檢移轉管轄到台南地檢署的案件，目前已分案給檢察官，發對告發內容進行查證中。對於告發案件，檢察官會先檢視告發內容，會做初步查證，如果對犯罪有關的情節，會傳喚證人或、告訴人、告發人等協助調查，本案目前檢察官還在查證案情，尚未傳喚告發人，若4名里長認為他們遭冒名告發，那涉及「偽造文書」部分罪嫌，檢方日後也會分案調查。

以台南4名里長疑遭人冒名提告案，冒名提告者涉刑法第211條，偽造、變造公文書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以上7年以下有期徒刑。一旦檢方查明4名里長並非告發人，即會轉成偽造文書罪被害人，只是4名里長無端受到牽累，實在憋屈有苦難言。

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