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台南佳里警搶救貓咪大作戰　順利協助貓兒平安脫困

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▲幼貓跑到民眾所有車輛引擎蓋內不出來，警民展開搶救幼貓大作戰，終於將躲在深處的幼貓平安救出脫困，大家都鬆一口氣。（圖／記者林悅翻攝）

▲幼貓跑到民眾所有車輛引擎蓋內不出來，警民展開搶救幼貓大作戰，終於將躲在深處的幼貓平安救出脫困，大家都鬆一口氣。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警佳里分局佳里派出所員警，接獲通報指佳里區延平路上有民眾需警協助，立即前往了解，到達現場發現係出生約2至3個月幼貓跑到民眾所有車輛引擎蓋內不出來，透過警民合作，將車緩慢駛往修車廠，拆解相關零件，終於將躲在深處的幼貓平安救出脫困，大家都鬆一口氣。

台南市警佳里分局佳里派出所警員黃奕斌據報到場查處時，民眾表示本來拿掃把準備將幼貓驅趕出車外，但幼貓疑似受到驚嚇反而跑到底盤更深處，又怕發動引擎會傷害到幼貓，在無計可施之下只好請求警方到場協助。

黃員到場瞭解整個狀況後，協助聯繫相關單位均無法獲得協助，經由熱心民眾提示，曾經看過新聞報導，用母貓叫的聲音可以獲得幼貓共鳴，說不定可以將其引誘出來，黃員馬上經由YOUTUBE 搜尋關鍵字「母貓叫小貓」，螢幕中就出現「母貓找小孩~南歌」影音，馬上點擊播放，傳送出來的母貓叫聲果然引起幼貓回應，幼貓的回應讓大家欣喜萬分，也讓現場警民知悉幼貓所躲的位置。

大家原心想應該可以幼貓引誘出來了！但幼貓似乎是迷失方向，無法自行脫困，且因適逢假日汽車維修廠均無營業，車主嘗試撥打幾通電話聯繫，其中一間位於佳北路上車廠表示有正常營業，故詢問老闆是否可以到場協助，老闆二話不說馬上答應到場協助。

修車廠老闆到場察看發現，現場無千斤頂無法將車輛撐起進行底盤拆解，幼貓仍舊無法脫困，佳里所巡邏人員警員卓煜展、呂伯彥此時也到場協助，最終經過大家討論將車輛直接開往修車廠應該是最適切且可行之方式，因為擔心引擎轉動可能會傷及到幼貓，車主不敢將車開得太快，故在巡邏員警駕警車開啟警示燈在後方警示用路人護送，車輛也順利駛達車廠，在老闆拆解相關零件後，成功將幼貓營救出來，大家鬆了口氣，也感到開心，車主對於相關熱心協助人員亦表示萬分感謝之意。

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