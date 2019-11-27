「敬酒起衝突！」台南舞廳清晨發生槍擊案　2名酒客中彈送醫

▲台南市安平區一家舞場，發生一起槍擊案，造成陳姓、吳姓男子2人受槍傷送醫。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市安平區一家舞廳，11月27日清晨5時多發生一起槍擊案，陳姓、吳姓男子，疑因敬酒與他人發生口角衝突，遭人持槍擊中腹部及手部受傷，由友人自行送醫救治後，暫無生命危險，台南市警四分局據報前往舞廳勘查，查扣一把掉落現場的改造手槍，警方已掌握特定對象積極查緝中。

台南安平區發生槍擊案的舞廳，27日清晨5時多發生槍擊案，當時在舞場包廂的陳姓、吳姓男子等人，疑因敬酒與他人發生口角衝突，遭對方持槍槍擊，造成20多歲陳姓男子腹部、吳姓男子手部中槍，2人隨後由友人自行送醫救治，暫時都沒有生命危險。

市警四分局警方接獲醫院通報有人受槍傷，馬上趕到醫院查訪，陳姓男子腹部遭子彈貫穿，住院手術治療中，吳姓男子手部受槍傷，傷勢較輕。警方同步前往舞廳勘查蒐證，並在現場找到一把改造手槍，將送驗鑑定追查是否為兇槍。另，警方調閱相關監視器畫面，清查涉案人身分，目前已掌握特定對象，正陸續傳喚到案說明中。

▲四分局警方已掌握特定對象正傳喚到案說明。

據了解，該舞廳自2018年以來，發生過包廂內客人集體施用毒品案件、店內時常上演酒客打群架事件、更有未成年涉足該店內並參與鬥毆事件，嚴重影響附近民眾生活安全及治安的，台南市警局及工務局針對擅自建造車道出入口、西側2、3樓室外樓梯、東側出入口增設相關構造物等，進行拆除作業。警方表示將加強舞場臨檢、守望，防制不法情事發生。