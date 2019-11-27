蔡英文大讚陳吉仲：有史以來最強、行動力最高和具同理心的主委

▲蔡英文大讚陳吉仲是有史以來最強的主委。（圖／記者徐斌慎攝）



記者許展溢／台北報導

農委會今（27日）舉辦「全國十大績優農業產銷班頒獎典禮」，農委會主委陳吉仲提到過去3年多來業務，包括守住非洲豬瘟等多項農民福利。特別到場頒發得獎產銷班獎狀、匾額與獎金20萬元的總統蔡英文誇陳吉仲，是有史以來「最強的主委」。

陳吉仲先是恭喜從全國6139個農業產銷班選拔出的10班。接著說到過去3年多來，不管是農民福利制度、農業保險，及未來要做的農民退休制度，還有大小型農機具補助、肥料降價、口蹄疫拔針和守住非洲豬瘟等多項工作，背後都有政府支持。

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蔡英文致詞說，認識陳吉仲這麼久沒看過他穿幾次西裝，應該是所有閣員穿西裝次數最少的，平常都四處走動，通常看到他，都是在農業地區，他的服裝看起來跟農業區域工作的朋友都是一樣的，接著稱讚他是有史以來最強主委，要現場的大家給他拍手。

蔡英文表示，照顧農民確實政府都全力在做，所有部會首長中，接到她最多的電話的大概就是陳吉仲，因為自己常在不同地方走動，碰到農民，如漁業、畜牧業等，會有很多意見，第一個都是打電話給陳吉仲。蔡英文接著說，絕大部分陳吉仲都可以馬上回答，不能回答的，第2天陳就會跑去現場了解問題，這是自己看過，有史以來行動力最高的主委，而且專業及對農民的同理心，確實是自己從政以這麼多年來第一次看到，這麼強烈的跟農民站在一起的主委。