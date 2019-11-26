獨／家長控司機不停小港機場「丟包30幼童」　客運公司：過站才按鈴

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市一所幼兒園安排小朋友搭公車到小港國際機場參加戶外教學，不過陪同的家長指控，疑似公車司機不滿意小朋友太吵，導致明明已經按鈴了，但司機卻過站不停，最後還沒等到下一個站牌抵達前，就在路邊把30名學童丟包趕下車，家長當場跟司機反應，這名司機還說：「不爽去投訴我，車上有監視器」，讓家長直呼太過份！對此，客運公司則力挺司機，「畫面能呈現事實」。

▲幼稚園小朋友到小港機場戶外教學。（圖／記者吳奕靖攝，畫面經特殊處理）

▲家長討論事發經過。（圖／記者吳奕靖攝，畫面經特殊處理）

《ETtoday新聞雲》記者接獲學童家長投訴，就在26日上午，幼兒園舉辦戶外教學，一行人在小港區公所搭乘公車，一上車就跟司機表明「小港國際機場站下車」，沒想到上車後不久，司機卻喊：「你們要不要安靜一點」，讓車上的家長、老師都相當錯愕，最後還發生丟包的情況。

▲家長拍攝遭司機丟包地點。（圖／記者許宥孺攝）

幼兒園的孫姓園長還原事發經過，孩子第一次上車，會比較開心，司機有提醒我們，再吵就不開車，我們也趕快提醒小朋友：「而同時就在下車之前，家長也按了鈴，小朋友上車時也有說，我們要到小港國際機場，快到的時候，我們有看到鈴有亮紅燈，結果他過站不停一直開」，當下也有詢問司機，當時他回應說：『你不能快到了才按鈴』」。

而這時，有家長向司機反應：「可是我們有按，你不能只聽鈴聲，應該看燈號。」沒想到司機也不理會，孫姓園長只好向司機反映：「那我們下一站要停」，最後司機才停靠路邊讓大家下車。

家長氣憤得表示，「真的很危險，畢竟那麼多小朋友！我們要自己過馬路，一路走過來機場。」另名家長也說：「下車地點距離小港國際機場將近500公尺，車上30名小孩、11位大人，就這樣徒步走過去！一路走那麼遠，都在施工。」並質疑公車司機為什麼要跟小朋友計較，「今天是剛好家長參加的人很多，要不然那群小孩是要滾出去嗎？」

▲小朋友徒步走回機場。（圖／記者許宥孺翻攝）

孫姓園長表示，雖然這是給孩子的機會教育，但對司機的態度令人不敢苟同。《ETtoday新聞雲》記者向客運公司求證此事，客運公司黃經理表示：從監視器畫面看來，公車已經過站，乘客才按鈴，畫面中可以清楚看到燈亮的時間點，雖然幼兒園長有表述自己上車時，有提醒司機要在小港機場站下車，不過黃經理認為乘客太多，司機無法一一記得每個人要下車的地方，還是得依照下車鈴為主，所以整件事情應該是「問題點應該出在乘客」，畫面會說話。

▲監視器錄下公車過站後，乘客才按鈴。（圖／客運公司提供）

不過對於過站之後，司機是否能夠隨意就在路邊讓乘客下車，高雄市政府交通局的解釋是「依照規定是不可以」，但是認為司機有可能是怕下一站太遠，所以體恤幼童，挑選一個安全地方讓學童下車，應該是出於「善意」，希望家長們就不要太追究。

▲公車行駛過站後，乘客才按鈴。（圖／客運公司提供）

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