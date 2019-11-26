環署祭絕招揪出石化業汙染王　中油大林廠洩漏超標被罰5次

▲環署利用科技儀器揪出看不見的空汙。（圖／環保署提供）



記者許展溢／台北報導

為減少空氣汙染物排放來源，環保署今（26日）指出，去年起成立專責小組，稽查南部57家石化業，用紅外線氣體檢漏儀快速篩檢，揪出看不見的空氣汙染物有機溶劑的洩漏，至今查獲元件洩漏超標58處，告發40件，裁罰金達606萬元。其中，又以中油大林廠被罰5次最嚴重。

環署南區環境督察大隊長王世昌說，揮發性有機物（VOC）經光化學反應，尤其高屏地區經常陽光普照，易產生臭氧，造成空品不佳。其中石化廠設備元件是洩漏VOC來源之一，但設備元件數量非常多，各廠都約幾十萬，要找到不容易，且看不見，才開始用科學智慧儀器「火焰離子偵測器」偵查，目的是讓工廠減少洩漏。

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▲▼ 環署指出，去年至今檢測發現常見違規樣態，依序最多為法蘭、開口閥等。（圖／記者許展溢攝）



王世昌表示，整廠檢測達成率執行57家，主要都在高雄市（51家）， 檢測設備元件數量超過216萬點，檢測步驟先用紅外線氣體檢漏儀快速篩檢，若有結果，再用火焰離子監測器，查出就告發處分，罰鍰上限2000萬元。

王世昌表示，去年至今檢測發現常見違規樣態，依序最多的設備元件為法蘭、開口閥、閥、廢油收集排放口、管牙或其他連接管線等，件數共58。全面篩檢，督察119次，查獲元件洩漏超標58處，告發40件，裁罰金額達606萬元。其中，中油大林廠，被裁罰5次最多，林園廠也被罰3次。

▲▼ 環署表示，整廠檢測達成率執行57家，主要都在高雄市，有51家。（圖／環保署提供、記者許展溢攝）

環署也提，若委託外面一點點去測，費用高達2億多，依這次檢測設備元件數量超過216萬點來看，預估要做8至10年，利用科學儀器，1年多就可完成，已規劃未來繼續做，同時要新增列管事業，如鋼鐵業等。