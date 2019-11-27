台61線通霄北上「區間測速」宣導期超速1萬4千件　12月起開罰

▲台61線西濱快速道路，通霄鎮南通灣至白沙屯北上路段的區間測速，為期2個月的宣導期將至，12月份起正式開罰。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

台61線西濱快速道路通霄鎮南通灣至白沙屯北上路段，10月初已完成區間測速建置，從10月1日起到11月25日為期2個月的宣導期；警方表示，在宣導期間內竟高達1萬4711件超速；呼籲用路人應該注意行車速度，也將在12月份起正式對違規的車輛開罰。

公路總局表示，以往固定式測速桿僅能進行單點測速取締，而區間測速是以車輛通過區間測速起點及終點時，設備將辨識車牌及記錄通過時間，可將速度控制範圍由點擴展至線，自動計算出車輛行駛的速度，現除苗栗縣通霄鎮南通灣至白沙屯北上路段外，公路總局在台61線通霄至苑裡南下路段，也會建置區間測速系統，預計2019年底上路取締。

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苗栗縣警察局交通隊指出，台61線快速道路時速限制為每小時90公里，從10月1日到11月25日宣導期以來，共有累計1萬4711件超速，不過目前還是宣導期間不會對駕駛人開罰；交通隊也呼籲民眾，依道路交通管理處罰條例規定，超速罰金從3000元起跳，12月1日起就會正式加強取締，也請用路人注意行車速度，以免荷包大失血。

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