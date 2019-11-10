上路注意！西濱快新設3地磅站、區間測速　預計執法時間一次看

▲桃園西濱快速道路新屋至觀音段已完成區間測速照相設備，明年元旦起大執法取締。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者賴文萱／台北報導

台61線西濱快速公路後續工程將於明年春節前全線通車，公路總局表示，由於沿線行經許多工業區及港口，重車行經頻繁，為防止大貨車超載影響路面品質及橋梁安全，已規劃在北部桃園市蘆竹、中部臺中市清水、南部雲林縣麥寮等3地點設置地磅站，專責取締違規超載車輛。另外，在桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣及雲林縣也將設置區間測速取締超速車輛。

為有效降低超速可能造成較嚴重的交通事故，公路總局在台61線沿線與桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣及雲林縣政府警察局合作，設置區間測速執法設備，以執行速度管理，目前均已建置中或已完成進行宣導中，預計明年春節前陸續開始執法，超速快速道路罰款從3千元起跳。

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▲台61線西濱快速道路區間測速執法設備，已陸續完成建置。（圖／記者沈繼昌翻攝）

台61線西濱快速道路「區間測速」預計啟用時間

雲林縣麥寮到台西段：明年1月底

桃園市觀音至新屋段：明年元旦起

苗栗縣通霄鎮南通灣至白沙屯北上路段：今年12月1日起

苗栗縣通霄至苑裡南下路段：最快今年12月19日起

彰化縣鹿港彰濱交流道到伸港交流道：最快今年12月起

台中市151公里至157公里處：最快明年起

目前北部蘆竹地磅站己在今年5月啟用執行中，並與新北市、桃園市政府警察局及監理單位配合執行大貨車違規超載稽查勤務；台中清水及雲林麥寮等2處地磅站因用地取得問題需耗費較長時程，目前正進行規劃設計中。

▲西濱快速公路明年春節前全線通車。（圖／翻攝自公路總局海路漫行影片）

公路總局規劃，台61線北、中、南部地區3處地磅站，皆採「主線篩選式動態地磅」設計，經動態地磅初步篩選符合載重標準的車輛，可免進入靜態地磅站過磅，除可增進地磅站過磅效率外，也可減少主線車流干擾。

在中部及南部地區地磅站尚未完工以前，以及未設置地磅站之區域，公路總局先行協調沿線各地方警察單位及監理單位，以活動式地磅加強巡邏該路段及增加路檢聯稽頻率。若發現疑似超載車輛，將進行攔查並押往民間地磅站過磅執法。