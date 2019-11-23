狗狗飛出高架橋！墜15公尺「砸凹車頂」慘死　駕駛心痛幫埋葬

記者趙蔡州／綜合報導

彰化縣一名蘇姓駕駛22日上午行經台61線、西濱快速道路下方的平面道路，突然有一隻黃色土狗從10幾公尺高的高架道路掉落，直接撞上轎車車頂造成擋風玻璃碎裂，讓他當場傻眼「怎麼會有狗狗從天而降」，事後也懷疑狗應該是被車輛撞飛，接著才掉下來撞到他的車頂，警方也將介入調查釐清原因。

▲狗狗從10多公尺高的高架道路墜落，高速砸到汽車的車頂後當場死亡。（圖／東森新聞）

影片中可以看見，蘇男開車行經在西濱快速道路下方的平面道路，下一秒上方高架道路突然有一隻黃色狗狗從天而降，不偏不倚直接砸中他的轎車車頂，強大的撞擊力不但造成擋風玻璃都裂，連車頂都硬生生的凹陷了一大塊，嚇得他立刻減速停在路肩、下車查看情況。

蘇男說，「突然聽到砰一聲，我的擋風玻璃就破掉了」、「那隻狗應該是被上面的車撞到，掉下來再去撞到我的車頂」、「今天剛好是我開車，我人沒有怎麼樣，但如果撞到騎機車的人怎麼辦，不可能大家在開車還要注意有狗會掉下來，又或是其他東西掉下來，太危險了。」

▲蘇男不忍狗狗慘死在路邊，找來葬儀社的朋友協助埋葬。（圖／翻攝自我愛鹿港小鎮）

蘇男慶幸事件沒有造成任何人受傷，他也不忍心放狗狗死在路邊，特別找來葬儀社的朋友協助埋葬，報警處理後也將整個過程PO到臉書。他懷疑，狗狗會從15公尺的高架道路墜落，應該是有其他用路人撞到狗，或是狗狗從車內跳車導致，希望有熱心網友能提供行車畫面，協助尋找的肇事駕駛。

警方表示，他們將調閱沿線的監視畫面、尋求目擊駕駛，進一步釐清該犬隻是意外失足墜落，還是有跳車或被撞擊造成墜落等情況，

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。