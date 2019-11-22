天上噴落一隻狗！　西濱轎車遭砸擋風玻璃碎裂　車主無辜狗狗可憐

▲狗兒從高架道路上掉落砸中蘇男的車。（圖／翻攝自Facebook／我愛鹿港小鎮）

記者唐詠絮／彰化報導

簡直是嚇人！彰化1名蘇姓民眾上午8時許開車行經台61線西濱快速道路高架下方的平面道路時，突然1隻黃色土狗從10幾公尺高的高架道路掉落，猛烈撞擊下造成擋風玻璃碎裂，蘇男懷疑狗兒是在高架道路被撞才掉落，於是將圖文PO在臉書「我愛鹿港小鎮」，引來網友議論說，「這實在太巧了」，也為狗兒抱屈。

▲狗兒從高架道路上掉落砸中蘇男的車。（圖／翻攝自Facebook／我愛鹿港小鎮）

蘇男在臉書《我愛鹿港小鎮》PO文指出，上午8點25分左右，開車行經西濱快速道路下方的平面道路，沒想到竟然天外飛來一隻狗，直接往他轎車的擋風玻璃上撞，懷疑狗是在西濱快速道路上被撞飛，墜落時剛好砸到他的轎車，希望有看到PO文的網友，能提供監視器，尋找撞狗的肇事駕駛。

▲狗兒從高架道路上掉落砸中蘇男的車。（圖／翻攝自Facebook／我愛鹿港小鎮）

PO出臉書後，隨即引發網友議論，稱「連續遭撞兩次當場死亡，真的很可憐」，還有網友說，「為何讓狗兒走進高架道路，這真的很危險」，也為車主喊冤，擋風玻璃破掉，還得花一筆錢自掏腰包修復，真的很無辜。

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