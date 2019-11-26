頭份殯儀館金爐故障　移至私人收費焚化爐！民怨「圖利廠商」

▲頭份市立殯儀館內新蓋好的金爐因故障而暫停使用中，民眾只能付費至附近私人金爐焚燒紙錢，被質疑圖利特定店家。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名林姓女子，因家人往生並在頭份殯儀館準備焚燒紙錢時，發現才剛蓋好的焚金爐故障維修中，只能排隊用館內小金爐，不然就要從殯儀館旁找特定業者焚燒，收費還因此調漲許多，遂PO在社群網站表示「難道我們小市民的家中遇到變故，就要吃這虧嗎？」因而引發熱議。

林姓女子在網路社團《我是頭份人》上ＰＯ文指出，自己因為到頭份市立殯儀館準備焚燒金紙時，發現剛蓋好的大金爐故障而暫停使用，大家全都擠在舊的小金爐焚燒，如有大型衣物要焚燒，只能沿著樓梯下至隔壁私人焚金爐，但以往私人收費需要1000元；卻從12月起開始調漲為1500元，網友看到紛紛表示不滿，有人認為「真誇張，這樣也要漲500元」、「故障這麼久都不修，圖利廠商嗎」、「活人錢要賺，死人錢更要賺」、「趁火打劫啊！」

▲▼私人焚金爐放置在國有財產局土地上，除了影響環境汙染外，也將對其私自收取費用的部分請責請市公所調查。（圖／記者黃孟珍翻攝）

頭份市殯葬管理所所長戴志村出面表示，因新爐才剛始啟用，就發現爐壁的磁磚脫落，擔心會讓使用的人受傷，才在14日時暫停使用，一直到25日才重新開放；戴志村也強調，因為私人焚金爐是在館外，他們也無權去干預商家，而且雖說新爐暫停使用，但還是有開放小金爐供民眾使用，絕對沒有所謂圖利廠商之說。

頭份市代會主席溫俊勇表示，這個私人焚金爐設立在國有財產局的土地，銜接在濕地保護區內，所焚燒過後的黑煙及廢氣更沒有透過任何處理直接排放，造成附近的環境汙染；也將請市公所錢來處理，必要時也將對這私人焚金爐開罰。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

►竹南科女技員潑到「化骨水」腐蝕肉裂慘死 目擊者驚爆：護理人員不敢靠近

►政治狂熱小心「選舉症候群」上身 焦慮、心神不寧需趕緊就醫

►離家2天開攝影機看貓 轉到「獨眼鬼影」媽嚇爛：太近啦！