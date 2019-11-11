台64中和段、新店環河路也設「區間測速」　明年執法堵絕車隊飆仔

▲台64線快速道路中和段及新店環河路將建置區間測速執法。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

台64線快速道路西起八里，東至中和，橫貫新北市中心，有如新北的交通大動脈，假日時時常可見車隊沿線前往北宜公路，更有大型重型機車在上面狂飆至時速299公里的誇張情況，為了要遏止飆車歪風，新北警方將在台64中和段及新店環河路建置區間測速，進而防制交通事故發生。

台64線承擔起新北運輸要道重任，每日將數千萬車輛送往新北市的各個角落，其中中和段路型筆直，和新店環河路均是通往北宜公路的必經要道，一到假日車隊飆車事件頻傳，造成沿線民眾及用路人困擾。根據新北市警方統計，108年1至10月份台64線就發生58起交通事故，新店環河路發生28起交通事故。

▼台64中和段區間測速設置位置。（圖／記者陳豐德翻攝）



新北市政府警察局繼萬里隧道、北宜公路後，這次預計在台64線也加入區間測速，位置就選定在中和段東向25.2k至28.2k、西向26.6k至28.2k，以及新店環河路（中央路至白馬寺段），期望承先前經驗，有效控制車速以穩定車流。

新北警方表示，目前測速設備尚在建置中，處於測試階段，測試完成後預計明年正式執法，並呼籲駕駛人行經區間測速路段，只要保持穩定車速便不會受罰，另外警方也再次強調打擊超速車輛的決心，針對嚴重超速車輛絕不寬貸，堅決捍衛市民的交通安全。

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