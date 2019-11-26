不要讓森霸電廠汙染水源　李文俊建議在台積電三奈米旁三期地蓋電廠　

▲台南市議員李文俊建議在台積電3奈米旁3期地蓋電廠，不要讓森霸電廠汙染水源擴廠。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台積電3奈米電力來源備受關注，台南市議員李文俊11月26日在質詢指出，位於台南山上區的森霸天然氣電廠，計畫在水源區擴建第2電場提供台積電3奈電廠，目前進行環境影響評估，當地居民憂心汙染水源，更擔心從高雄中油拉進電廠的天然氣管老舊發生氣爆，因為電廠南邊就有一座油庫。

李文俊說，高雄氣爆殷鑑不遠，居民群起抗議，李文俊要求市府相關局室前往現勘，不要犧牲老百姓的身家財產和性命，若真要蓋電廠，請直接蓋在台積電3奈米廠旁的，南科3期150公頃的看西農場用地上。

李文俊指出，台積電3奈米南科廠預計投資5千億，每日用電預估80多萬千瓦，山上區森霸民營天然氣電廠說能提供台積電3奈米用電，前提是要擴充第2電廠，所以環保署目前正在進行環境影響評估，居民聽聞前往抗議。

為什麼居民要抗議？李文俊說，森霸電廠用的是中油天然氣，提供民生用電，居民買1度2.8元，台電若要買則一度5.8元，現在森霸電廠說只要擴建第2電廠，就能滿足台積電3奈米電力，照理說居民應該力挺，現在卻極力反對，主因是森霸天然氣第2電廠廠址居然選在水源保護區，在縱貫線東邊也就是小新營東邊的水源保護區，對財團不重要卻是老百姓所依賴，而且那塊地是特定事業用地，水源被汙染居民怎能忍受，當然群起抗議。

李文俊表示，居民更憂心生命財產不保，因為森霸電廠用的是天然氣，是從高雄中油管線而來，管線是沿著中山一高速公路，從新市轉入山上區，森霸一場用這條瓦斯管，未來2廠也不重裝，仍用這支老舊瓦斯管，承載量會不會超標令人憂心，加上那拔林北邊也就是電廠南邊有一個油庫，高雄氣爆死傷慘重，若不幸發生氣爆後果讓人不敢想像，當地居民怎會不極力反對。

李文俊強調，台積電3奈米廠預計2022年量產，這真的是台灣之光，國家真的應該全力解決水和電力不足的問題，他建議直接在台積電3奈米廠旁，剛核定的南科三期150公頃看西農場用地上，蓋大型電廠提供台積電3奈米，每日88萬千瓦的用電，因為超大的每日電力占全國3％，若土地不足，可再徵收150公頃南科用地，解決南科水電問題。

李文俊也請市府重視大台南瓦斯管線侵占私人地問題，受害民眾不斷陳情，市府不可置之不理；另外，台電讓第4台附掛，台電當二房東收費，市府有收費嗎？市府投資第四台20億元，1年才回收1千多萬元的管線費用，市府收100年都無法回收成本，這不是獨佔事業應通盤檢討。