獨家／UNIQLO年底最強特賣將開跑　羽絨衣現省1,000元必搶！

▲UNIQLO年底最大檔「感謝祭」本周開跑。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

繼GU、GAP、H＆M紛紛進入年底折扣檔期後，《ETtoday新聞雲》獨家掌握到UNIQLO（優衣庫）也即將在本周五（11／29）開跑「感謝祭」，連續7天（11／29～12／5）的年末感謝祭往往是UNIQLO一年之中折扣下殺最深的時間。趁著季節交替之際，全家大小衝一波補齊禦寒衣物，能省下不少預算。

本周北部氣溫最低下探14度，加上水氣旺盛，又濕又冷的天氣，讓體感溫度更低，此時極需「羽絨外套」與「發熱衣」加持。

▲男女裝無縫羽絨短大衣與休閒外套最優惠，現省1,000元。（圖／品牌提供）



UNIQLO「感謝祭」必搶的單品也是這兩款，其中男女裝無縫羽絨短大衣與休閒外套，原價新台幣4,990元，特價3,990元，現省1,000元，是入手好時機；男裝特級輕羽絨蓬鬆外套，原價2,990元，特價2,490元，現省500元；女裝特級輕羽絨繭型外套，原價2,490元，特價1,990元，現省500元。

▲男裝特級輕羽絨蓬鬆外套，省500元。（圖／品牌提供）



▲女裝羽特級輕羽絨外套、特級輕羽絨繭型外套，特價NT$1,990元。（圖／品牌提供）



冬季必需入手的HEATTECH吸濕發熱系列，男女裝T恤指定款、女裝內搭褲，特價290元起；男女裝Ultra Warm超極暖T恤指定款、緊身褲、內搭褲，特價790元起；HEATTECH特級彈性指定款緊身褲，特價790元；男女裝HEATTECH保暖輕便長褲原價1,490元，特價990元，現省500元。

▲HEATTECH圓領T恤（短袖），特價NT$190元。（圖／品牌提供）



▲女裝HEATTECH Ultra warm超極暖中高領T恤（長袖）、女裝HEATTECH Ultra Warm超極暖內搭褲（10分），特價NT$790元。（圖／品牌提供）



▲女裝HEATTECH特級彈性緊身褲，特價NT$790元。（圖／品牌提供）



▲男女裝HEATTECH保暖輕便長褲，特價NT$990元。（圖／品牌提供）



此外，本季最流行的刷毛款，女裝毛絨刷毛壓線外套指定款原價1,990元，特價1,490元，現省500元；男裝毛絨刷毛外套與背心則打出490元起的優惠價格。

▲女裝毛絨刷毛壓線雙面外套，特價NT$1,490元。（圖／品牌提供）



▲男裝毛絨刷毛開襟外套，特價NT$990元。（圖／品牌提供）



▲女裝長刷毛外套（長袖），特價NT$590元。（圖／品牌提供）



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除了祭出超深優惠之外，UNIQLO另推出「49元起的省錢銅板專區」，指定品項49元起，且感謝祭期間消費滿3,000元贈送300元折價券，滿5,000元贈送600元折價券（單筆最多贈2張滿額優惠券）。