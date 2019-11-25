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H＆M、GAP換季5折特賣開跑！　GU祭出發熱衣99元「抽雙人機票」好康

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▲H＆M下殺5折優惠季又來囉！（影／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

即將步入年底，各大快時尚品牌也紛紛進入折扣季，歐系品牌H＆M、GAP祭出下殺5折起的優惠，日系品牌GU則打出十大明星商品新台幣99元的銅板價優惠，並同步推出「抽機票」活動。趁著天氣才剛漸漸轉涼的換季時節，要購入新衣趁此機會最划算。

▲▼ 。（圖／HM提供）

▲換季最期待的就是各大快時尚品牌打折的日子啦！

H＆M下殺5折活動明起（11／26）正式開跑，雖名為5折，實際上部分商品甚至打出比5折更低的價格，換季挖寶就趁此時。其中。冬季必備的女裝羽絨外套原價新台幣1,499元，特價800元，現省699元；女裝風衣，原價1,499元，特價1,000元，現省499元；雪紡紗洋裝則一口氣省了899元，原價1,499元，特價600元，超適合精打細算的小資女們。

▲▼ 。（圖／HM提供） ▲▼ 。（圖／HM提供）

▲▼ 。（圖／HM提供）

▲本季折扣必入手的絕對是此時正需要的禦寒外套單品。

男裝、童裝、家飾折扣也頗優，如男裝羽絨外套，原價999元，特價600元，現省399元；男裝百搭襯衫原價799元，特價300元，現省499元；男裝設計上衣原價699元，特價200元，現省499元，甚至比5折還更低！童裝單品甚至能用150元入手，也是趁機幫自家寶貝添購新衣的好時機。

▲▼ 。（圖／HM提供） ▲▼ 。（圖／HM提供）

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▲▼ 。（圖／HM提供）

▲男裝也能低價入手羽絨外套，童裝最低則有特價150元的單品，甚至連家飾系列都有折扣。

GAP即起5折優惠活動也開跑，其中天后Jolin蔡依林代言穿著的「同款」長袖拉鍊連帽衫，也進入折扣區，原價1,799元，特價1,079元，現省720元，要入手天后同款其實很容易。此外，甚至部份單品下殺至250元左右，甚至比無品牌的路邊攤更便宜。

▲▼ 。（圖／翻攝GAP官網）

▲▼ 。（圖／翻攝GAP官網）

▲GAP同樣正在進行5折特價活動。（圖／翻攝官網）

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日系品牌GU即起至11／28推出「6周年狂歡祭」，十大明星商品最低99元起，包含冬季必備熱銷女裝「內搭神器」，具有發熱效果的Warm Bra-Feel系列，超低折扣價99元；另包含Fleece刷毛系列，特價490元起等。

最讓人心動的是，單筆消費滿1,500元，即可登錄發票抽AirAsia 6大熱門航點機票，包含大阪、清邁、宿霧、沙巴、名古屋、吉隆坡各1組，共6組雙人機票。另外，每天實體店鋪消費滿1,500元，還能抽單筆全額免費，買越多有機會賺越多！

▲▼ 。（圖／GU提供）

▲▼ 。（圖／GU提供）

▲GU必鎖定的包含超實用的99用Warm Bra-Feel系列與毛毛外套。

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