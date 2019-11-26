回防北美市場　GAP宣布：Old Navy明年撤出中國

▲Old Navy明年撤出中國市場。（圖／翻攝Old Navy官網）

記者曾俊豪／綜合報導

繼Forever 21、New Look之後，美國服飾品牌Gap子品牌Old Navy也宣佈要在2020年退出中國市場，未來將專注北美市場的發展。目前該品牌在中國市場僅有10家門店，北京有6家門店，上海、廣州分別只有1家門店，重慶也僅有2家門店。

《北京商報》報導，美國服飾集團GAP22日發佈最新季報，截至11月2日的第三季度內，該集團淨利潤下滑47%至1.4億美元，而曾為集團金雞母的Old Navy同店銷售額也下跌4％。

報導提到，不僅銷售下跌，GAP集團還自家後院著火，集團總裁兼首席執行官Art Peck即將離職，現任非執行董事長Robert J.Fisher則將擔任集團臨時總裁兼首席執行官，而在Old Navy在成為獨立品牌後，也將退出中國市場。

報導指出，GAP集團銷售額下滑2.2％至39.98億美元，毛利潤為15.6億美元，比去年下降了4％。其中，Old Navy銷售額為19.47億美元，與去年同期持平；GAP同比下滑9%至11.58億美元。Robert J.Fisher表示，公司對當前三季度業績並不滿意，並在解決品牌在運營上的問題。但集團在分離計劃上取得進展，從而進一步促進集團轉型。

也因此，Old Navy將於2020年起退出中國市場，未來會把業務重心放在北美市場，以實現效益最大化。據官網介紹，目前該品牌在中國市場僅有10家門店，北京有6家門店，上海、廣州分別只有1家門店，重慶也僅有2家門店。

報導指出，快時尚品牌曾憑借緊隨潮流、價格親民以及快上快下等優勢，在中國市場井噴式發展。但近年快時尚的日子並不好過，在業績上節節敗退後，包含Forever 21、TOPSHOP等不少品牌相繼在中國市場的發展基本停滯甚至退出。

文章還點名這些快時尚品牌的質量問題，導致口碑逐漸走低。像是GAP日前在中國大陸地區召回2749件嬰幼兒T恤，原因為胸前印花鄰苯二甲酸二異王脂含量超標；去年7月，GAP還因pH值不合格存在傷害皮膚的風險，導致進口的6000件棉制針織嬰兒連身褲被銷毀。