時力黨團提案修法　收受大陸政治獻金最重處10年徒刑

記者林銘翰／台北報導

時代力量立法院黨團26日召開記者會，提出《財團法人法》與《政治獻金法》修正草案，針對收受大陸政治獻金、未依規定之期限繳交受理申報機關辦理繳庫者，處三年以上、十年以下有期徒刑。

時代力量黨團26日上午舉行「中共獻金加重罰則，宗教法人財務透明」記者會，並於會中提出《財團法人法》第75條案與《政治獻金法》第25條文修正草案。

黨團總召黃國昌指出，依照現行《政治獻金法》規定，禁止收受外國人、大陸人及港澳地區人民的政治獻金，違者將科處5年以下有期徒刑，但從先前在推動《國家機密保護法》與《國家安全法》時力黨團的態度就很清楚，就是台灣當前面對最主要的威脅來自中共政府，若收受政治獻金的對象是來自於對台灣有侵略、併吞意圖的不友善政府，就有必要透過《政治獻金法》強化處罰的規定。

根據時力黨團提出之《政治獻金法》修正草案，明定若收受政治獻金之對象屬於大陸地區之黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體、涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關（構）、團體或其派遣之人，未依規定之期限繳交受理申報機關辦理繳庫者，處三年以上、十年以下有期徒刑，若收受金額超過法定上限，將加重其刑至2分之1，並不得登記為候選人。

▲時代力量立委徐永明。（圖／記者屠惠剛攝）



此外，時力黨團也提出《財團法人法》修正草案，將宗教財團法人納入範疇。立委徐永明表示，時力在去年六月《財團法人法》修法時就主張將宗教財團法人納入規範，可惜民進黨團與國民黨團都不支持。但如今看到不管是彰化的五星共產廟，又或是台南新營的共產廟爭議，都可以看見對岸透過宗教體系進行統戰，呼籲朝野黨團應重新思考修法之必要性。

針對民進黨團拋出《反滲透法》草案一事，黃國昌表示屆時若逕付二讀後交付協商，按照一個月的協商冷凍期，最後能通過的時間只剩12月31日的院會，亦即必須跟「立法院不要休會」相互配合。他呼籲，補強台灣國安防衛體系的缺漏是朝野共同責任，盼其他政黨能夠重新考慮休會之必要。

徐永明則說，本週五將《反滲透法》交付協商時，希望不只有民進黨團的版本，包括時力黨團與民進黨立委尤美女的版本都能夠一起交付協商，也呼籲民進黨團撤回提前修會之提案，否則不禁會讓人質疑反滲透法「是修真的還是修假的」。

▲時代力量黨團舉行「中共獻金加重罰則，宗教法人財務透明」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



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