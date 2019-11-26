救援畫面曝光！狂風擰落900kg路牌「壓住騎士」　10人合力撐出一道縫搶命

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新竹縣寶山鄉園區二路25日晚間發生死亡意，一陣突如其來的強風吹落鋼管路牌，騎車經過的49歲陳姓男子當場連人帶車被壓倒，頭部重創、頭骨削掉一塊慘死。如今事發當下畫面曝光，路過的10餘名民眾見到陳男遭壓，立即上前合力在重達900公斤的路牌下撐起一道縫隙，讓救護人員得以入內搶出陳男，場面令人動容。

▲一旁10餘名民眾見到陳男被壓在路牌下，立即上前合力抬起救援。（圖／記者陳凱力翻攝）

行車器錄器畫面拍下，陳男當時騎車行經園區二路，到達317號時路牌都非常正常，沒想到當陳男抵達正下方時路牌突然掉落，連人帶車直接壓倒，後方的駕駛見狀立刻向左急轉，避免被路牌波及。警消獲報後立即派遣人車前往救援，但無奈路牌重達900公斤，即便是多名壯漢一時之間也難以搬起。

▲路牌重達900公斤，眾人合力撐出一道縫隙供救護人員救出陳男。（圖／記者陳凱力翻攝）

一旁約10多名民眾見狀後立即上前合力搬起路牌、撐出一道縫隙，讓到場的救護人員得以將被壓住的陳男救出。而陳男在脫困後傷勢相當嚴重，當下雖還有呼吸心跳，但在前往醫院的途中，心跳卻突然驟停，救護人員見狀後急忙施以CPR搶命，無奈最終仍是宣告不治身亡。

根據新竹氣象站表示，25日新竹地區風勢平均是4級，最大陣風也有達7級，平均每秒16公尺，快接近輕度颱風的風勢，肉眼可見路邊樹枝全身搖動，逆風行走困難。而被風吹倒的大型路牌高度8公尺、重達900公斤；初步研判，路牌下方的空心鋼管疑似金屬疲勞，再加上強風吹襲，才會不支斷裂，但確切原因仍待調查釐清。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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